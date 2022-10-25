https://sputnikarabic.ae/20221025/سوريا-تقول-إنها-اعتذرت-عن-عدم-استقبال-الوفد-اللبناني-لبحث-ترسيم-الحدود-البحرية-بسبب-ارتباطات-مسبقة-1069449385.html

سوريا تقول إنها اعتذرت عن عدم استقبال الوفد اللبناني لبحث ترسيم الحدود البحرية بسبب ارتباطات مسبقة

سوريا تقول إنها اعتذرت عن عدم استقبال الوفد اللبناني لبحث ترسيم الحدود البحرية بسبب ارتباطات مسبقة

أكد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم، أن "سوريا واجهت أشرس حرب مركبة ومع هذا صمدت بجيشها وشعبها وبرباطة جأش قائدها ومساعدة حلفائها". 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T10:47+0000

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2022-10-25T10:47+0000

أخبار لبنان

أخبار سوريا اليوم

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وحول الوفد اللبناني الذي كان سيزور دمشق، أوضح السفير السوري، في تصريح له عقب لقاء الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، إنه "حدث إلتباس في الاتصال بين الرئيسين عون والأسد حول موعد زيارة الوفد دمشق".وأضاف: أنه "طلب من رئيس الوفد اللبناني، إلياس بو صعب، إرسال كتاب لتحديد موعد للزيارة ووصل متأخراً لذلك لم يلغى اللقاء بل تم تأجيله بسبب عدم توافر الوقت عند الجانب السوري".وتابع عبد الكريم: "الموعد لم يتحدد ولم يناقش ولكن أُعلن من لبنان وبالتالي جاء الرد وهو لم يلغ إنما قيل يتفق عليه لاحقاً".وكان موقع قناة "الجديد" اللبنانية، قال أمس الاثنين، إنه "وصل كتاب من الجانب السوري إلى وزارة الخارجية اللبنانية يعتذر عن استقبال الوفد اللبناني ل​ترسيم الحدود​ لارتباطات مسبقة".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، عن إرسال وفد إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية على "تويتر" أن "الرئيس اللبناني، ميشال عون، كلّف نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا، بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين".كما أشار البيان إلى أن الوفد اللبناني "يضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، ووزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط، وسام شباط ووسام ذهبي".

https://sputnikarabic.ae/20221024/إعلام-لبناني-يقول-إن-الخارجية-السورية-اعتذرت-عن-استقبال-وفد-لبناني-لترسيم-الحدود-البحرية-1069424542.html

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