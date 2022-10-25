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صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد العالمي ينتقل إلى أوقات أكثر صعوبة في عام 2023
صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد العالمي ينتقل إلى أوقات أكثر صعوبة في عام 2023
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي ينتقل من فترة صعبة إلى أكثر صعوبة في العام المقبل 2023. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T13:31+0000
2022-10-25T13:31+0000
العالم
صندوق النقد الدولي
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت جورجيفا في مؤتمر الخبراء الدولي الذي استضافته برلين حول إنعاش وإعادة إعمار وتحديث أوكرانيا: "الاقتصاد العالمي ينتقل من الأوقات الصعبة إلى أكثر صعوبة في عام 2023".وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لتحسين توقعات الاقتصاد العالمي بشكل سريع.كما حثت المجتمع الدولي على زيادة الدعم للسكان المعرضين للخطر، الذين يواجهون "التداعيات المأساوية" لكل من جائحة (كوفيد-19) العالمي والأزمة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221003/صندوق-النقد-الدولي-41-مليون-في-العالم-العربي-معرضون-لانعدام-الأمن-الغذائي-1068561992.html
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العالم, صندوق النقد الدولي
العالم, صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد العالمي ينتقل إلى أوقات أكثر صعوبة في عام 2023

13:31 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL SLIMصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
صندوق النقد الدولي، 2020
© AFP 2022 / DANIEL SLIM
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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي ينتقل من فترة صعبة إلى أكثر صعوبة في العام المقبل 2023.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت جورجيفا في مؤتمر الخبراء الدولي الذي استضافته برلين حول إنعاش وإعادة إعمار وتحديث أوكرانيا: "الاقتصاد العالمي ينتقل من الأوقات الصعبة إلى أكثر صعوبة في عام 2023".
وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لتحسين توقعات الاقتصاد العالمي بشكل سريع.
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
صندوق النقد الدولي: 41 مليون في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي
3 أكتوبر, 13:52 GMT
كما حثت المجتمع الدولي على زيادة الدعم للسكان المعرضين للخطر، الذين يواجهون "التداعيات المأساوية" لكل من جائحة (كوفيد-19) العالمي والأزمة الأوكرانية.
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