https://sputnikarabic.ae/20221025/صندوق-النقد-الدولي-يقول-إن-الاقتصاد-العالمي-ينتقل-إلى-أوقات-أكثر-صعوبة-في-عام-2023-1069458064.html
صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد العالمي ينتقل إلى أوقات أكثر صعوبة في عام 2023
صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد العالمي ينتقل إلى أوقات أكثر صعوبة في عام 2023
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي ينتقل من فترة صعبة إلى أكثر صعوبة في العام المقبل 2023. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T13:31+0000
2022-10-25T13:31+0000
2022-10-25T13:31+0000
العالم
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104594/21/1045942100_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_ec01bb33bd2370260fcd26839e54ddbd.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت جورجيفا في مؤتمر الخبراء الدولي الذي استضافته برلين حول إنعاش وإعادة إعمار وتحديث أوكرانيا: "الاقتصاد العالمي ينتقل من الأوقات الصعبة إلى أكثر صعوبة في عام 2023".وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لتحسين توقعات الاقتصاد العالمي بشكل سريع.كما حثت المجتمع الدولي على زيادة الدعم للسكان المعرضين للخطر، الذين يواجهون "التداعيات المأساوية" لكل من جائحة (كوفيد-19) العالمي والأزمة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221003/صندوق-النقد-الدولي-41-مليون-في-العالم-العربي-معرضون-لانعدام-الأمن-الغذائي-1068561992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104594/21/1045942100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ff3f3e2b79f40e14670102965ad00ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, صندوق النقد الدولي
العالم, صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد العالمي ينتقل إلى أوقات أكثر صعوبة في عام 2023
تابعنا عبر
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي ينتقل من فترة صعبة إلى أكثر صعوبة في العام المقبل 2023.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت جورجيفا في مؤتمر الخبراء الدولي الذي استضافته برلين حول إنعاش وإعادة إعمار وتحديث أوكرانيا: "الاقتصاد العالمي ينتقل من الأوقات الصعبة إلى أكثر صعوبة في عام 2023".
وأكدت على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لتحسين توقعات الاقتصاد العالمي بشكل سريع.
كما حثت المجتمع الدولي على زيادة الدعم للسكان المعرضين للخطر، الذين يواجهون "التداعيات المأساوية" لكل من جائحة (كوفيد-19) العالمي والأزمة الأوكرانية.