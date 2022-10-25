https://sputnikarabic.ae/20221025/ضابط-مدفعية-القوات-الروسية-تكثف-استخدام-مدافع-الهاون-لصد-الهجمات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1069436661.html
ضابط مدفعية: القوات الروسية تكثف استخدام مدافع الهاون لصد الهجمات الأوكرانية على محور زابوروجيه
ضابط مدفعية: القوات الروسية تكثف استخدام مدافع الهاون لصد الهجمات الأوكرانية على محور زابوروجيه
كشف أحد قادة الوحدات المدفعية في الجيش الروسي أن قواته تستخدم قذائف الهاون بكثافة في لصد هجمات القوات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T05:57+0000
2022-10-25T05:57+0000
2022-10-25T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068543653_0:0:1963:1105_1920x0_80_0_0_84b24297bc238cf09bef047f8fdee63d.jpg
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المدفعية تستهلك في اليوم ما لا يقل عن 100 قذيفة هاون ضد القوات الأوكرانية المهاجمة.وأضاف الضابط قائلا: "في الحرب الحديثة، كما في السابق وفقًا لتجربة الحرب الوطنية العظمى تُستخدم قذائف الهاون في أغلب الأحيان بين وسائل دعم المدفعية، لذلك نحن نعمل عن كثب وباستمرار ومهمتنا الأساسية هي إدارة معركة الدفاع ودعم وحداتنا".وبحسب قائد الوحدة يحاول المسلحون الأوكرانيون بانتظام اختراق مواقع الجيش الروسي، موضحا بالقول "لذلك نحدد الأهداف ونواجهها ولدينا طائرات مسيرة نستخدمها كعيون يمكننا من خلالها مراقبة الأهداف وضربها بدقة أكبر".وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068543653_267:0:1963:1272_1920x0_80_0_0_e36c2a443df92baf8741d0aaa1086e89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط مدفعية: القوات الروسية تكثف استخدام مدافع الهاون لصد الهجمات الأوكرانية على محور زابوروجيه
تابعنا عبر
كشف أحد قادة الوحدات المدفعية في الجيش الروسي أن قواته تستخدم قذائف الهاون بكثافة في لصد هجمات القوات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المدفعية تستهلك في اليوم ما لا يقل عن 100 قذيفة هاون ضد القوات الأوكرانية المهاجمة.
وأضاف الضابط قائلا: "في الحرب الحديثة، كما في السابق وفقًا لتجربة الحرب الوطنية العظمى تُستخدم قذائف الهاون في أغلب الأحيان بين وسائل دعم المدفعية، لذلك نحن نعمل عن كثب وباستمرار ومهمتنا الأساسية هي إدارة معركة الدفاع ودعم وحداتنا".
وبحسب قائد الوحدة يحاول المسلحون الأوكرانيون بانتظام اختراق مواقع الجيش الروسي، موضحا بالقول "لذلك نحدد الأهداف ونواجهها ولدينا طائرات مسيرة نستخدمها كعيون يمكننا من خلالها مراقبة الأهداف وضربها بدقة أكبر".
وتواصل
القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.