عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221025/ضابط-مدفعية-القوات-الروسية-تكثف-استخدام-مدافع-الهاون-لصد-الهجمات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1069436661.html
ضابط مدفعية: القوات الروسية تكثف استخدام مدافع الهاون لصد الهجمات الأوكرانية على محور زابوروجيه
ضابط مدفعية: القوات الروسية تكثف استخدام مدافع الهاون لصد الهجمات الأوكرانية على محور زابوروجيه
كشف أحد قادة الوحدات المدفعية في الجيش الروسي أن قواته تستخدم قذائف الهاون بكثافة في لصد هجمات القوات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T05:57+0000
2022-10-25T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068543653_0:0:1963:1105_1920x0_80_0_0_84b24297bc238cf09bef047f8fdee63d.jpg
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المدفعية تستهلك في اليوم ما لا يقل عن 100 قذيفة هاون ضد القوات الأوكرانية المهاجمة.وأضاف الضابط قائلا: "في الحرب الحديثة، كما في السابق وفقًا لتجربة الحرب الوطنية العظمى تُستخدم قذائف الهاون في أغلب الأحيان بين وسائل دعم المدفعية، لذلك نحن نعمل عن كثب وباستمرار ومهمتنا الأساسية هي إدارة معركة الدفاع ودعم وحداتنا".وبحسب قائد الوحدة يحاول المسلحون الأوكرانيون بانتظام اختراق مواقع الجيش الروسي، موضحا بالقول "لذلك نحدد الأهداف ونواجهها ولدينا طائرات مسيرة نستخدمها كعيون يمكننا من خلالها مراقبة الأهداف وضربها بدقة أكبر".وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068543653_267:0:1963:1272_1920x0_80_0_0_e36c2a443df92baf8741d0aaa1086e89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ضابط مدفعية: القوات الروسية تكثف استخدام مدافع الهاون لصد الهجمات الأوكرانية على محور زابوروجيه

05:57 GMT 25.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف أحد قادة الوحدات المدفعية في الجيش الروسي أن قواته تستخدم قذائف الهاون بكثافة في لصد هجمات القوات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المدفعية تستهلك في اليوم ما لا يقل عن 100 قذيفة هاون ضد القوات الأوكرانية المهاجمة.
وأضاف الضابط قائلا: "في الحرب الحديثة، كما في السابق وفقًا لتجربة الحرب الوطنية العظمى تُستخدم قذائف الهاون في أغلب الأحيان بين وسائل دعم المدفعية، لذلك نحن نعمل عن كثب وباستمرار ومهمتنا الأساسية هي إدارة معركة الدفاع ودعم وحداتنا".
وبحسب قائد الوحدة يحاول المسلحون الأوكرانيون بانتظام اختراق مواقع الجيش الروسي، موضحا بالقول "لذلك نحدد الأهداف ونواجهها ولدينا طائرات مسيرة نستخدمها كعيون يمكننا من خلالها مراقبة الأهداف وضربها بدقة أكبر".
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من الناتو، استهداف المدنيين والأحياء السكنية والبنى التحتية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала