https://sputnikarabic.ae/20221025/غانتس-لا-يستبعد-التوصية-بلابيد-رئيسا-للوزراء-ويرفض-انضمام-حداش--تعل-للتحالف-1069437243.html

غانتس لا يستبعد التوصية بلابيد رئيسا للوزراء ويرفض انضمام "حداش- تعل" للتحالف

غانتس لا يستبعد التوصية بلابيد رئيسا للوزراء ويرفض انضمام "حداش- تعل" للتحالف

قال وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس تحالف ما يسمى "المعسكر الرسمي" إنه يرى نفسه مرشحا لرئاسة الوزراء المقبلة لكنه لا يستبعد التوصية بيائير لابيد رئيس حزب "هناك... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T06:29+0000

2022-10-25T06:29+0000

2022-10-25T06:29+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بيني غانتس

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1066074032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_55b374450596cdb16b52f66094c3fff5.jpg

وسُئل غانتس في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، عن احتمال أن يوصي رئيس الدولة بتفويض لابيد بتشكيل الحكومة المقبلة، مجيبا "نحن نقدم أنفسنا كحل لدولة إسرائيل. دعونا ننهي الانتخابات ونجلس ونحلل النتائج ونرى كيف سنواصل".وأضاف: "أنا لا أستبعد أي شيء. نحن نركز حاليا على الانتخابات، وأنا مرشح المعسكر الرسمي لرئاسة الوزراء، ونرى أن ذلك هو البديل الوحيد لتشكيل الحكومة. نعتقد أن يائير لابيد لن يكون لديه حكومة وسنذهب (حال كُلف لابيد بتشكيل الحكومة) لانتخابات سادسة وسابعة وثامنة".عندما سُئل عما إذا كان يفضل الجلوس في المعارضة بدلاً من الانضمام إلى الحكومة يرأسها رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، أجاب غانتس: "ليس لدي أي شيء شخصي مع نتنياهو. ليس لأنه هاجمني شخصيا، وأذاني شخصيا، وخرق الاتفاقات معي - كل هذا حدث. لكنه عمل ضد مصالح دولة إسرائيل من أجل مصالحه الخاصة. لم يلتزم بالاتفاقات بشأن الموازنة وحل حكومة الوحدة. لقد استنفد رصيده السياسي. يخدم مصالحه ولا أريد أن أكون طرفا في هذا الأمر".واستبعد غانتس أن يتعاون مع التحالف العربي المكون من حزبين هما الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) والحركة العربية للتغيير (تعل)، والذي كان يشكل حتى سبتمبر/ أيلول الماضي ما كان يسمى "القائمة المشتركة" مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد).وقال: "لست مهتما بالتعاون مع حداش- تعل، لقد قلتها وأكررها. يحق للجمهور العربي الحصول على جميع الخدمات البرلمانية والحكومية التي يمكن لدولة إسرائيل ويجب أن تقدمها. في قضايا محددة، مثل فتح مركز ثقافي أو أي مشكلة، يمكنك دائما التحدث مع الناس. لا نريد التعاون معهم على مستوى الحكومة، ولا نراهم جزءا من التحالف تماما كما لا يرون أنفسهم جزءا منه. ما زلت أخدم الجمهور العربي حتى لو لم يصوتوا لي، وسأستمر في ذلك".في المقابل، أكد غانتس أنه على استعداد للجلوس مع منصور عباس رئيس حزب القائمة العربية الموحدة في التحالف، لكن "ليس الاعتماد عليه"، مضيفا "هذان شيئان مختلفان".ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل انتخابات برلمانية لاختيار 120 نائبا بالكنيست، هي الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي.ويتعين على الحزب الفائز والمرشح لتشكيل الحكومة الحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست على الأقل.

https://sputnikarabic.ae/20221023/إسرائيل-رئيس-الصهيونية-الدينية-يصف-نتنياهو-بـ-الكذاب-ابن-الكذاب-والأخير-يرد-1069391197.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو