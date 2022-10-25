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https://sputnikarabic.ae/20221025/منتدى-الدول-المصدرة-للغاز-يعرب-عن-قلقه-إزاء-محاولات-فرض-سقف-للأسعار-بدوافع-سياسية-1069470106.html
منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه إزاء محاولات فرض سقف للأسعار بدوافع سياسية
منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه إزاء محاولات فرض سقف للأسعار بدوافع سياسية
أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، خلال اجتماعه على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T15:18+0000
2022-10-25T15:18+0000
العالم
اقتصاد
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القاهرة- سبوتنيك. وجاء في البيان الوزاري لاجتماع المنتدى: "أكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق، الترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات".وأعرب المنتدى عن "قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية"، مشددا على أن "هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".وتحتضن الدوحة مقر منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يسيطر أعضاؤه على أكثر من 70 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم؛ وتعتبر روسيا وقطر وإيران، من أهم أعضاء المنتدى.وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، أبرزها الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات وفنزويلا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20221025/منتدى-الدول-المصدرة-للغاز-يعرب-عن-قلقه-بشأن-محاولات-فرض-سقف-أسعار-لأسباب-سياسية-1069467871.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه إزاء محاولات فرض سقف للأسعار بدوافع سياسية

15:18 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARموقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، خلال اجتماعه على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين، اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.
القاهرة- سبوتنيك. وجاء في البيان الوزاري لاجتماع المنتدى: "أكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق، الترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات".
وأعرب المنتدى عن "قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية"، مشددا على أن "هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
منتدى الدول المصدرة للغاز يعرب عن قلقه بشأن محاولات فرض سقف أسعار لأسباب سياسية
14:45 GMT
وتحتضن الدوحة مقر منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يسيطر أعضاؤه على أكثر من 70 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم؛ وتعتبر روسيا وقطر وإيران، من أهم أعضاء المنتدى.
وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، أبرزها الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات وفنزويلا والعراق.
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