https://sputnikarabic.ae/20221025/ميتا-تصدر-بيانا-بشأن-عطل-واتسآب-العالمي-1069441320.html
"ميتا" تصدر بيانا بشأن عطل "واتسآب" العالمي
"ميتا" تصدر بيانا بشأن عطل "واتسآب" العالمي
أصدرت شركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) بيانا بشأن العطل العالمي الذي أصاب تطبيقها للتراسل الفوري "واتسآب"، اليوم... 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T09:13+0000
2022-10-25T09:13+0000
2022-10-25T09:13+0000
مجتمع
منوعات
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وأكدت الشركة أنها تعمل على استعادة التطبيق "في أسرع وقت ممكن".وقال متحدث باسم "ميتا" في بيان: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلات في إرسال الرسائل، ونعمل على إعادة تطبيق "واتسآب" للجميع في أسرع وقت ممكن"، وفقا لموقع "تيكرانش".يشار إلى أن "ميتا" وهي الشركة الأم لـ"واتسآب"، عانت من انقطاع كبير غير مسبوق في العام الماضي.وأبلغ مستخدمو تطبيق المراسلة "واتسآب"، اليوم الثلاثاء، أنهم غير قادرين على إرسال واستقبال الرسائل على الإطلاق، وذلك في العديد من الدول حول العالم.وأظهر "Downdetector"، وهو موقع إلكتروني يتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ارتفاعا حادا في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن انقطاع واتساب.وأبلغ الموقع عن ارتفاع هائل في التقارير التي وردت حول الخلل الذي أصاب التطبيق المملوك لشركة "ميتا".ويشكو المستخدمون من عدم تسليم رسائلهم (النصية والصور والفيديوهات). حتى عندما يتم تسليم الرسائل، يفشل "واتسآب" في تمييز حالة التسليم، بحسب موقع "بيزنس توداي".وبدأ الانقطاع قبل وقت قصير من الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش من صباح اليوم الثلاثاء، وهو مستمر حتى الساعة، ومن غير المعروف متى سينتهي.
https://sputnikarabic.ae/20221025/خلل-يضرب-واتسآب-يعطل-خدمة-المراسلة-1069439124.html
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مجتمع, منوعات
"ميتا" تصدر بيانا بشأن عطل "واتسآب" العالمي
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أصدرت شركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) بيانا بشأن العطل العالمي الذي أصاب تطبيقها للتراسل الفوري "واتسآب"، اليوم الثلاثاء.
وأكدت الشركة أنها تعمل على استعادة التطبيق "في أسرع وقت ممكن".
وقال متحدث باسم "ميتا" في بيان: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلات في إرسال الرسائل، ونعمل على إعادة تطبيق "واتسآب" للجميع في أسرع وقت ممكن"، وفقا لموقع
"تيكرانش".
يشار إلى أن "ميتا" وهي الشركة الأم لـ"واتسآب"، عانت من انقطاع كبير غير مسبوق في العام الماضي.
وأبلغ مستخدمو تطبيق المراسلة "واتسآب"، اليوم الثلاثاء، أنهم غير قادرين على إرسال واستقبال الرسائل على الإطلاق، وذلك في العديد من الدول حول العالم.
وأظهر "Downdetector"، وهو موقع إلكتروني يتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ارتفاعا حادا في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن انقطاع واتساب.
وأبلغ الموقع عن ارتفاع هائل في التقارير التي وردت حول الخلل الذي أصاب التطبيق المملوك لشركة "ميتا".
ويشكو المستخدمون من عدم تسليم رسائلهم (النصية والصور والفيديوهات). حتى عندما يتم تسليم الرسائل، يفشل "واتسآب" في تمييز حالة التسليم، بحسب موقع
"بيزنس توداي".
وبدأ الانقطاع قبل وقت قصير من الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش من صباح اليوم الثلاثاء، وهو مستمر حتى الساعة، ومن غير المعروف متى سينتهي.