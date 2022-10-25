https://sputnikarabic.ae/20221025/وزير-البترول-المصري-يؤكد-لـ-سبوتنيك-تطلع-بلاده-لزيادة-التعاون-مع-روسيا-في-مجال-الغاز-1069481508.html

وزير البترول المصري يؤكد لـ "سبوتنيك" تطلع بلاده لزيادة التعاون مع روسيا في مجال الغاز

وزير البترول المصري يؤكد لـ "سبوتنيك" تطلع بلاده لزيادة التعاون مع روسيا في مجال الغاز

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدي الدول المصدرة للغاز ، إن التعاون المصري الروسي في مجال الغاز كبير ومتزايد،... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T20:57+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، على هامش ترؤسه الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدر للغاز بالقاهرة، أن هناك العديد من الشركات الروسية الشريكة في مشروعات الغاز بمصر، مثل شركة روز نفط.وأكد أن هناك تعاونًا مصريًا روسيًا في بعض حقول الغاز الموجودة بالصحراء الغربية، حيث تشارك بعض الشركات الروسية العملاقة في هذه الحقول مثل شركة لوك أويل، وغيرها من الشركات.وشدد وزير البترول المصري على أهمية الشراكة المصرية الروسية في مجال الغاز، لا سيما في ظل الخبرات المتراكمة والكبيرة للشركات الروسية، الموجودة في مصر منذ سنوات، مشيرًا إلى تطلعات القاهرة لزيادة التعاون مع موسكو في الفترة القادمة في هذا المجال الحيوي والهام.وعقد الاجتماع الوزارى الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق الملا بصفته رئيسا للاجتماع الوزراى لعام 2022.حضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينداد وتوباجو، وفنزويلا) ومن المراقبين (أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موزمبيق، النرويج، بيرو، والامارات).كما حضر الاجتماع الوزير المسؤول عن الطاقة فى بابوا غينيا الجديدة كضيف بالإضافة لمسؤول رفيع المستوى من دولة موريتانيا.

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