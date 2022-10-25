https://sputnikarabic.ae/20221025/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يلتقي-نظيره-التركي-في-أنقرة-الخميس-1069451434.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي نظيره التركي في أنقرة الخميس

وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي نظيره التركي في أنقرة الخميس

يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في أنقرة، يوم الخميس، نظيره التركي خلوصي أكار، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات. 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T11:28+0000

2022-10-25T11:28+0000

2022-10-25T11:34+0000

بيني غانتس

إسرائيل

أخبار تركيا اليوم

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وقال أكار، إنه "سيقيم الوضع العام"، خلال لقائه غانتس في أنقرة، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الثلاثاء.وتابع في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان "سنقوم بتقييم الوضع العام"، مضيفا "سياساتنا وآراؤنا واضحة. الجمهورية التركية دولة تمارس سياسة شفافة للغاية، هذا ما سنوضحهم لهم".ومضى أكار بقوله: "سنرى ما الذي ستجلبه لنا المرحلة القادمة وفق المستجدات".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يتوجه وزير الدفاع بيني غانتس إلى تركيا يوم الأربعاء في زيارة أمنية سياسية ومن المقرر أن يجتمع مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار".وأضافت أنه يتوقع أن يلتقي غانتس على الأرجح أيضا برئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.كانت آخر مرة زار فيها وزير دفاع إسرائيلي أنقرة قبل عقد من الزمان، عندما زار إيهود باراك البلاد في عام 2012.شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مؤخرا تحسنا ملحوظا، بعد سنوات عديدة شهدت أزمة حادة في العلاقات بين البلدين.من بين أمور أخرى، قام رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد بزيارة تركيا في الأشهر الأخيرة.بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين سفير إسرائيلي في الشهر الماضي بعد أربع سنوات من عدم وجود سفير لتل أبيب لدى أنقرة.قبل نحو شهرين، زار رئيس القسم الأمني- ​​السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد درور شالوم تركيا لأول مرة منذ عقد، وجدد محور العلاقات الأمنية بين البلدين، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على الموضوعات التي سيتم بحثها على مستوى وزيري دفاع البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20221018/وزيرة-الاقتصاد-والصناعة-الإسرائيلية-تصل-إلى-تركيا-لبحث-تعزيز-العلاقات--1069170304.html

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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم