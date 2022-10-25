https://sputnikarabic.ae/20221025/وفاة-آشتون-كارتر-وزير-الدفاع-الأمريكي-الأسبق-1069477125.html
وفاة آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق
وفاة آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق
توفي آشتون كارتر الذي شغل منصب وزير الدفاع في الولايات المتحدة خلال حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، عن 68 عاما، حسبما ذكرت أسرته يوم الثلاثاء. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T19:12+0000
2022-10-25T19:12+0000
2022-10-25T19:12+0000
وزير الدفاع الأمريكي
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وقالت أسرة آشتون في بيان: "ببالغ الحزن تعلن أسرة وزير الدفاع الأسبق آشتون كارتر أن الوزير كارتر توفي مساء يوم الاثنين في بوسطن بعد أزمة قلبية مفاجئة".وأضاف البيان: "كان كارتر زوجا وأبا ومعلما وصديقا محبوبا. سيشعر كل من كان يعرفه بخسارة فقدانه".وتولى كارتر منصب وزير الدفاع خلال الفترة من عام 2015 حتى 2017، وهي الفترة التي شهدت ذروة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) الذي خسر مساحات واسعة من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا لصالح القوات المحلية المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.كما أشرف على تغييرات كاسحة في الجيش الأمريكي، شملت فتح مواقع قتالية للنساء ورفع الحظر المفروض على خدمة المتحولين جنسيا بشكل معلن في القوات المسلحة.وأشاد بايدن الذي كان نائب الرئيس في عهد أوباما، بكارتر ووصفه بأنه "أمريكي عظيم يتمتع بأقصى درجات النزاهة".
https://sputnikarabic.ae/20220722/وزير-الدفاع-الأمريكي-ينصح-إيران-بعدم-تقديم-مساعدات-عسكرية-لروسيا-فكرة-سيئة-1065422541.html
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وزير الدفاع الأمريكي
وفاة آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق
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توفي آشتون كارتر الذي شغل منصب وزير الدفاع في الولايات المتحدة خلال حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما، عن 68 عاما، حسبما ذكرت أسرته يوم الثلاثاء.
وقالت أسرة آشتون في بيان: "ببالغ الحزن تعلن أسرة وزير الدفاع الأسبق آشتون كارتر أن الوزير كارتر توفي مساء يوم الاثنين في بوسطن بعد أزمة قلبية مفاجئة".
وأضاف البيان: "كان كارتر زوجا وأبا ومعلما وصديقا محبوبا. سيشعر كل من كان يعرفه بخسارة فقدانه".
وتولى كارتر منصب وزير الدفاع
خلال الفترة من عام 2015 حتى 2017، وهي الفترة التي شهدت ذروة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) الذي خسر مساحات واسعة من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا لصالح القوات المحلية المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.
كما أشرف على تغييرات كاسحة في الجيش الأمريكي
، شملت فتح مواقع قتالية للنساء ورفع الحظر المفروض على خدمة المتحولين جنسيا بشكل معلن في القوات المسلحة.
وأشاد بايدن الذي كان نائب الرئيس في عهد أوباما، بكارتر ووصفه بأنه "أمريكي عظيم يتمتع بأقصى درجات النزاهة".