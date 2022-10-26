https://sputnikarabic.ae/20221026/الأردن-وزراء-حكومة-الخصاونة-يقدمون-استقالاتهم-تمهيدا-لخامس-تعديل-وزاري-1069512743.html
الأردن.. وزراء حكومة الخصاونة يقدمون استقالاتهم تمهيدا لخامس تعديل وزاري
الأردن.. وزراء حكومة الخصاونة يقدمون استقالاتهم تمهيدا لخامس تعديل وزاري
قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة الأردنية استقالاتهم، مساء اليوم الأربعاء، تمهيدا لتعديل وزاري جديد هو الخامس على الحكومة منذ تشكيلها قبل عامين. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T16:41+0000
2022-10-26T16:41+0000
2022-10-26T16:41+0000
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وقالت وكالة "عمون" الأردنية إن التعديل المرتقب إعلانه غدا الخميس يتوقع أن يشمل بين 5 إلى 10 حقائب وزارية.كما سيضم التعديل "مناقلات" بين وزراء "إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين"، بحسب المصدر ذاته.ونقلت "عمون" عن مصادر لم تسمها أن "التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة".وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة، خلفا لحكومة عمر الرزاز.ومنذ ذلك الوقت تم إجراء 4 تعديلات وزارية على الحكومة، كان أولها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واقتصر وقتها على وزير الداخلية توفيق الحلالمة الذي تقدّم باستقالته، فيما جرى التعديل الاخير على حكومة الخصاونة في أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات، وفق قناة "المملكة" الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20221025/مصادر-أردنية-تقول-إن-التعديل-الحكومي-لن-يطال-الوزارات-السيادية-1069468205.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن.. وزراء حكومة الخصاونة يقدمون استقالاتهم تمهيدا لخامس تعديل وزاري
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قدم وزراء حكومة بشر الخصاونة الأردنية استقالاتهم، مساء اليوم الأربعاء، تمهيدا لتعديل وزاري جديد هو الخامس على الحكومة منذ تشكيلها قبل عامين.
وقالت وكالة
"عمون" الأردنية إن التعديل المرتقب إعلانه غدا الخميس يتوقع أن يشمل بين 5 إلى 10 حقائب وزارية.
كما سيضم التعديل "مناقلات" بين وزراء "إضافة إلى إدخال وزراء جدد للحكومة ومغادرة عدد من الوزراء الحاليين"، بحسب المصدر ذاته.
ونقلت "عمون" عن مصادر لم تسمها أن "التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة، خلفا لحكومة عمر الرزاز.
ومنذ ذلك الوقت تم إجراء 4 تعديلات وزارية على الحكومة، كان أولها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واقتصر وقتها على وزير الداخلية توفيق الحلالمة الذي تقدّم باستقالته، فيما جرى التعديل الاخير على حكومة الخصاونة في أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات، وفق قناة
"المملكة" الرسمية.