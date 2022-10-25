https://sputnikarabic.ae/20221025/مصادر-أردنية-تقول-إن-التعديل-الحكومي-لن-يطال-الوزارات-السيادية-1069468205.html
مصادر أردنية تقول إن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية
مصادر أردنية تقول إن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية
كشفت مصادر أردنية أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة بشر الخصاونة، سيضم ما يتراوح بين 5 إلى 10 حقائب وزارية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:39+0000
2022-10-25T14:39+0000
2022-10-25T14:39+0000
أخبار الأردن
تعديل حكومي
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ونقل موقع "عمون"، اليوم الثلاثاء، عن المصادر أن التعديل يضم مناقلات بين وزراء، بجانب إدخال وزراء جدد، وخروج عدد آخر.وأشارت المصادر إلى أن التعديل الحكومي لن يشمل الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة، التي مضى على تشكيلها عامين.وبدأ بشر الخصاونة مشاوراته فور وصوله لمكتبه عقب حصوله على موافقة ملك الأردن عبد الله الثاني.يذكر أن التعديل المرتقب هو الخامس من نوعه على حكومة بشر الخصاونة.
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أخبار الأردن, تعديل حكومي
أخبار الأردن, تعديل حكومي
مصادر أردنية تقول إن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية
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كشفت مصادر أردنية أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة بشر الخصاونة، سيضم ما يتراوح بين 5 إلى 10 حقائب وزارية.
ونقل موقع "عمون"
، اليوم الثلاثاء، عن المصادر أن التعديل يضم مناقلات بين وزراء، بجانب إدخال وزراء جدد، وخروج عدد آخر.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الحكومي لن يشمل الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة، التي مضى على تشكيلها عامين.
وبدأ بشر الخصاونة مشاوراته فور وصوله لمكتبه عقب حصوله على موافقة ملك الأردن
عبد الله الثاني.
يذكر أن التعديل المرتقب هو الخامس من نوعه على حكومة بشر الخصاونة.