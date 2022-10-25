عربي
بوتين يترأس اجتماعا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة حول احتياجات القوات المسلحة الروسية
https://sputnikarabic.ae/20221025/مصادر-أردنية-تقول-إن-التعديل-الحكومي-لن-يطال-الوزارات-السيادية-1069468205.html
مصادر أردنية تقول إن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية
مصادر أردنية تقول إن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية
كشفت مصادر أردنية أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة بشر الخصاونة، سيضم ما يتراوح بين 5 إلى 10 حقائب وزارية. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T14:39+0000
2022-10-25T14:39+0000
أخبار الأردن
تعديل حكومي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1064931812_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_ca7478a74b7f362706b5b061d2a0328f.jpg
ونقل موقع "عمون"، اليوم الثلاثاء، عن المصادر أن التعديل يضم مناقلات بين وزراء، بجانب إدخال وزراء جدد، وخروج عدد آخر.وأشارت المصادر إلى أن التعديل الحكومي لن يشمل الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة، التي مضى على تشكيلها عامين.وبدأ بشر الخصاونة مشاوراته فور وصوله لمكتبه عقب حصوله على موافقة ملك الأردن عبد الله الثاني.يذكر أن التعديل المرتقب هو الخامس من نوعه على حكومة بشر الخصاونة.
https://sputnikarabic.ae/20221023/الأردن-يعلن-استضافة-مؤتمر-المتوسطي-لمنظمة-الأمن-والتعاون-الأوروبي-1069369443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1064931812_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a5ad3d7f430b3f76f86267b350d9ea99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, تعديل حكومي
أخبار الأردن, تعديل حكومي

مصادر أردنية تقول إن التعديل الحكومي لن يطال الوزارات السيادية

14:39 GMT 25.10.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID
تابعنا عبرTelegram
كشفت مصادر أردنية أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة بشر الخصاونة، سيضم ما يتراوح بين 5 إلى 10 حقائب وزارية.
ونقل موقع "عمون"، اليوم الثلاثاء، عن المصادر أن التعديل يضم مناقلات بين وزراء، بجانب إدخال وزراء جدد، وخروج عدد آخر.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
الأردن يعلن استضافة مؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي
23 أكتوبر, 07:32 GMT
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الحكومي لن يشمل الوزارات السيادية في حكومة الخصاونة، التي مضى على تشكيلها عامين.
وبدأ بشر الخصاونة مشاوراته فور وصوله لمكتبه عقب حصوله على موافقة ملك الأردن عبد الله الثاني.
يذكر أن التعديل المرتقب هو الخامس من نوعه على حكومة بشر الخصاونة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди в метро в Харькове - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала