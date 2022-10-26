https://sputnikarabic.ae/20221026/العراق-يؤكد-على-ضرورة-إنهاء-مخيم-الهول-السوري-1069495433.html
العراق يؤكد على ضرورة "إنهاء مخيم الهول" السوري
العراق يؤكد على ضرورة "إنهاء مخيم الهول" السوري
بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في العراق، "إنهاء مخيم الهول السوري، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين". 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:18+0000
2022-10-26T11:18+0000
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وكتب الأعرج في تغريدة له على "تويتر" أنه ألتقى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، وأكدا على ضرورة إنهاء مخيم الهول السوري وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.وقال الأعرجي في تغريدته: "بحثنا مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار".وأضاف: ويقع مخيم "الهول"، الخاضع لإدارة تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي سوريا على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود العراقية.ويضم المخيم عشرات الآلاف جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.وفي عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن ينهزم في عامي 2017 و2019.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق يؤكد على ضرورة "إنهاء مخيم الهول" السوري
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بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في العراق، "إنهاء مخيم الهول السوري، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين".
وكتب الأعرج في تغريدة له على "تويتر" أنه ألتقى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، وأكدا على ضرورة إنهاء مخيم الهول السوري
وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وقال الأعرجي في تغريدته: "بحثنا مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملفات ضبط الحدود
ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار".
"أكدنا موقف العراق الثابت بضرورة إنهاء مخيم الهول السوري، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين".
ويقع مخيم "الهول"، الخاضع لإدارة تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي سوريا على بعد أقل من عشرة كيلومترات من الحدود العراقية.
ويضم المخيم عشرات الآلاف جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.
وفي عام 2014، سيطر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل أن ينهزم في عامي 2017 و2019.