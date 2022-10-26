https://sputnikarabic.ae/20221026/المكسيك-ترى-متسعا-لنمو-العلاقات-الاقتصادية-مع-روسيا-1069505018.html
المكسيك ترى متسعا لنمو العلاقات الاقتصادية مع روسيا
المكسيك ترى متسعا لنمو العلاقات الاقتصادية مع روسيا
قالت السفيرة المكسيكية في روسيا نورما بينسادو مورينو، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الاقتصادية بين المكسيك وروسيا لديها إمكانات كبيرة للنمو. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T13:53+0000
2022-10-26T13:53+0000
2022-10-26T13:53+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وأضافت أنه رغم التحديات العالمية، تجاوزت التجارة بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ4.5 مليار دولار خلال عام 2021 بأكمله.تكمل السفيرة نورما بينسادو مورينو، مهمتها التي تستغرق خمس سنوات في روسيا الأسبوع المقبل، ومن المقرر تعيينها سفيرة للمكسيك في الدنمارك.وقالت مورينو للصحفيين: "العلاقات الاقتصادية بين المكسيك وروسيا كانت مستقرة تماما في هذه السنوات لكن لا تزال هناك احتمالات لمزيد من النمو".وشددت السفير على أنه يمكن للدول بناء تعاون في مجال علم الأوبئة والزراعة، مشيرة إلى أن زيادة كبيرة في التجارة الثنائية في عام 2021 حدثت بفضل شراء لقاحات "سبوتنيك V" من روسيا.وأشارت السفير إلى أنه "بالنسبة لهذا العام، بلغت التجارة 1.57 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى"، لافتة إلى أنه رغم معارضة المكسيك للعملية العسكرية في أوكرانيا، فإنها لا تؤيد فرض عقوبات على روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220708/الرئيس-المكسيكي-يؤكد-تمسك-بلاده-بالحياد-تجاه-الأزمة-الأوكرانية-قبل-لقاء-بايدن-1064874402.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
المكسيك ترى متسعا لنمو العلاقات الاقتصادية مع روسيا
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قالت السفيرة المكسيكية في روسيا نورما بينسادو مورينو، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الاقتصادية بين المكسيك وروسيا لديها إمكانات كبيرة للنمو.
موسكو- سبوتنيك
. وأضافت أنه رغم التحديات العالمية، تجاوزت التجارة بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ4.5 مليار دولار خلال عام 2021 بأكمله.
تكمل السفيرة نورما بينسادو مورينو، مهمتها التي تستغرق خمس سنوات في روسيا الأسبوع المقبل، ومن المقرر تعيينها سفيرة للمكسيك في الدنمارك.
وقالت مورينو للصحفيين: "العلاقات الاقتصادية
بين المكسيك وروسيا كانت مستقرة تماما في هذه السنوات لكن لا تزال هناك احتمالات لمزيد من النمو".
وشددت السفير على أنه يمكن للدول بناء تعاون في مجال علم الأوبئة والزراعة، مشيرة إلى أن زيادة كبيرة في التجارة الثنائية في عام 2021 حدثت بفضل شراء لقاحات "سبوتنيك V" من روسيا.
وأشارت السفير إلى أنه "بالنسبة لهذا العام، بلغت التجارة 1.57 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى"، لافتة إلى أنه رغم معارضة المكسيك للعملية العسكرية في أوكرانيا، فإنها لا تؤيد فرض عقوبات
على روسيا.