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بوتين يؤكد أن انتشار المرتزقة الأجانب ذوي الخبرة القتالية يشكل تهديدا لبلدان رابطة الدول المستقلة
https://sputnikarabic.ae/20221026/بوتين-يشير-إلى-ارتفاع-خطر-الصراع-في-العالم-1069499898.html
بوتين يشير إلى ارتفاع خطر الصراع في العالم
بوتين يشير إلى ارتفاع خطر الصراع في العالم
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن خطر الصراع في العالم لا يزال مرتفعا للغاية. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T12:07+0000
2022-10-26T12:07+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وتحدث بوتين في اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، أن هناك مخاطر وتحديات جديدة للأمن الجماعي، نتيجة لتفاقم المواجهات على الساحة الجيوسياسية العالمية.وتابع قائلا: "أمام أعيننا حرفيا، العالم يتغير وأصبح بالفعل متعدد الأقطاب. ومع ذلك، يحاول بعض المشاركين في العلاقات الدولية بأي ثمن الحفاظ على هيمنتهم المهتزة، واستخدام مجموعة واسعة من الأساليب السياسية والعسكرية والاقتصادية والمعلوماتية الأخرى".وأوضح بوتين "إننا نتحدث عن انهيار الآليات القانونية للاستقرار الاستراتيجي وفرض عقوبات أحادية الجانب ضد من يختلفون مع سياساتهم".
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فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين يشير إلى ارتفاع خطر الصراع في العالم

12:07 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا، كازاخستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن خطر الصراع في العالم لا يزال مرتفعا للغاية.
وتحدث بوتين في اجتماع لمجلس رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، أن هناك مخاطر وتحديات جديدة للأمن الجماعي، نتيجة لتفاقم المواجهات على الساحة الجيوسياسية العالمية.

وأشار إلى أن، العالم أصبح متعدد الأقطاب أمام أعيننا، لكن بعض الدول تحاول الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة.

وتابع قائلا: "أمام أعيننا حرفيا، العالم يتغير وأصبح بالفعل متعدد الأقطاب. ومع ذلك، يحاول بعض المشاركين في العلاقات الدولية بأي ثمن الحفاظ على هيمنتهم المهتزة، واستخدام مجموعة واسعة من الأساليب السياسية والعسكرية والاقتصادية والمعلوماتية الأخرى".
وأوضح بوتين "إننا نتحدث عن انهيار الآليات القانونية للاستقرار الاستراتيجي وفرض عقوبات أحادية الجانب ضد من يختلفون مع سياساتهم".
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