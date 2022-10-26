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https://sputnikarabic.ae/20221026/جنوب-أفريقيا-ترفض-تطبيق-العقوبات-الغربية-على-ملياردير-روسي-1069505748.html
جنوب أفريقيا ترفض تطبيق العقوبات الغربية على ملياردير روسي
جنوب أفريقيا ترفض تطبيق العقوبات الغربية على ملياردير روسي
قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها "ليس لديها سبب" لفرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، وإن يخته الضخم الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار له حرية الرسو... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T14:10+0000
2022-10-26T14:10+0000
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مورداشوف هو أكبر مساهم في شركة صناعة الصلب "سيفيرستال" التي فرضت عقوبات عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.مر اليخت العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 465 قدما (142 مترا) شمال مدينة باندا آتشيه بإندونيسيا، يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يصل إلى كيب تاون في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ"دعا غوردين هيل لويس، عمدة كيب تاون وعضو التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي، يوم الاثنين، إلى منع السفينة من الدخول. لكن الحكومة التي امتنعت في مارس/ آذار عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة العملية العسكرية الروسية، ورفضت طلبه.قال فينسينت ماغوينيا المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا للصحفيين يوم الثلاثاء في العاصمة بريتوريا: "جنوب أفريقيا ليس لديها أي التزام قانوني بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ليس لدينا سبب لمنع دخولهم".مورداشوف، ثالث أغنى شخص في روسيا، كان في موسكو منذ وصول اليخت "نورد" في وقت سابق إلى هونغ كونغ، حسبما قال متحدث باسمه الأسبوع الماضي.وقال ماغوينيا: "التزامات جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالعقوبات تتعلق فقط بتلك التي تم تبنيها على وجه التحديد من قبل الأمم المتحدة. حاليا لا توجد عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على فرد بعينه".
https://sputnikarabic.ae/20221010/أمريكا-تهدد-هونغ-كونغ-بعقوبات-بسبب-يخت-روسي-1068854427.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, جنوب أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية

جنوب أفريقيا ترفض تطبيق العقوبات الغربية على ملياردير روسي

14:10 GMT 26.10.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالملياردير الروسي أليكسي مورداشوف
الملياردير الروسي أليكسي مورداشوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها "ليس لديها سبب" لفرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي أليكسي مورداشوف، وإن يخته الضخم الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار له حرية الرسو في موانئها.
مورداشوف هو أكبر مساهم في شركة صناعة الصلب "سيفيرستال" التي فرضت عقوبات عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
مر اليخت العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 465 قدما (142 مترا) شمال مدينة باندا آتشيه بإندونيسيا، يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يصل إلى كيب تاون في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ"
تلفريك نغونغ بنغ في هونغ كونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
أمريكا تهدد هونغ كونغ بعقوبات بسبب يخت روسي
10 أكتوبر, 14:48 GMT
دعا غوردين هيل لويس، عمدة كيب تاون وعضو التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي، يوم الاثنين، إلى منع السفينة من الدخول. لكن الحكومة التي امتنعت في مارس/ آذار عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة العملية العسكرية الروسية، ورفضت طلبه.
قال فينسينت ماغوينيا المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا للصحفيين يوم الثلاثاء في العاصمة بريتوريا: "جنوب أفريقيا ليس لديها أي التزام قانوني بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ليس لدينا سبب لمنع دخولهم".
مورداشوف، ثالث أغنى شخص في روسيا، كان في موسكو منذ وصول اليخت "نورد" في وقت سابق إلى هونغ كونغ، حسبما قال متحدث باسمه الأسبوع الماضي.
وقال ماغوينيا: "التزامات جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالعقوبات تتعلق فقط بتلك التي تم تبنيها على وجه التحديد من قبل الأمم المتحدة. حاليا لا توجد عقوبات تفرضها الأمم المتحدة على فرد بعينه".
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