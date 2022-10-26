https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيس-الوزراء-الأرميني-يعرب-عن-أمله-في-توقيع-اتفاق-سلام-مع-أذربيجان-قبل-نهاية-العام-1069504403.html
رئيس الوزراء الأرميني يعرب عن أمله في توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان قبل نهاية العام
رئيس الوزراء الأرميني يعرب عن أمله في توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان قبل نهاية العام
أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، عن أمله في توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه حكومته ستبذل كل جهد... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T13:43+0000
2022-10-26T13:43+0000
2022-10-26T13:43+0000
العالم
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وقال باشينيان أمام البرلمان الأرميني: "آمل في توقيع اتفاق السلام قبل نهاية العام الجاري. ما مدى واقعية هذا؟ أود أن أجيب على هذا السؤال بالطريقة التالية؛ سأبذل أنا والحكومة كل جهد ممكن لجعل ذلك حقيقة واقعة".وفي سياق متصل، أكد باشينيان أنه سيشارك في اللقاء الثلاثي مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني في سوتشي. كما دعا رئيس الحكومة الأرمينية لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث سيتم مناقشة تقرير بعثة المراقبة الخاصة بالمنظمة.وأشار باشينيان إلى أن يريفان تتوقع "أن تقدم منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقييماً سياسياً واضحاً وتبني خارطة طريق "لاستعادة وحدة أراضي أرمينيا"، مضيفا أن هذه ليست توقعات الحكومة فحسب، بل أيضا توقعات الشعب الأرميني. واعتماد هذين القرارين سيوفر إجابات على العديد من الأسئلة التي أثارتها حكومة وشعب أرمينيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس الوزراء الأرميني يعرب عن أمله في توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان قبل نهاية العام
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أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، عن أمله في توقيع اتفاق سلام مع أذربيجان قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه حكومته ستبذل كل جهد من أجل تحقيق ذلك الأمر.
وقال باشينيان أمام البرلمان الأرميني: "آمل في توقيع اتفاق السلام قبل نهاية العام الجاري. ما مدى واقعية هذا؟ أود أن أجيب على هذا السؤال بالطريقة التالية؛ سأبذل أنا والحكومة كل جهد ممكن لجعل ذلك حقيقة واقعة".
وفي سياق متصل، أكد باشينيان أنه سيشارك في اللقاء الثلاثي مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني في سوتشي.
كما دعا رئيس الحكومة الأرمينية لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث سيتم مناقشة تقرير بعثة المراقبة الخاصة بالمنظمة.
وأشار باشينيان
إلى أن يريفان تتوقع "أن تقدم منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقييماً سياسياً واضحاً وتبني خارطة طريق "لاستعادة وحدة أراضي أرمينيا"، مضيفا أن هذه ليست توقعات الحكومة فحسب، بل أيضا توقعات الشعب الأرميني. واعتماد هذين القرارين سيوفر إجابات على العديد من الأسئلة التي أثارتها حكومة وشعب أرمينيا".