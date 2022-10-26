https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيس-هيئة-الأركان-الإسرائيلي-يقول-إن-ما-جرى-في-نابلس-يثبت-أنه-لا-يوجد-مخبأ-للإرهابيين-1069488552.html

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يقول إن ما جرى في نابلس يثبت أنه "لا يوجد مخبأ للإرهابيين"

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي يقول إن ما جرى في نابلس يثبت أنه "لا يوجد مخبأ للإرهابيين"

توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية طالما كان هناك حاجة لذلك. 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T08:17+0000

2022-10-26T08:17+0000

2022-10-26T08:21+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047920417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd9d9b241fb3de639eb6d4c129d5c446.jpg

وقال كوخافي، إن "ما جرى الليلة الماضية في نابلس يثبت أنه لا يوجد مخبأ للإرهابيين"، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي سيصل إلى كل مدينة وحي ومنزل وسرداب، ونهاية كل إرهابي إما الاعتقال أو القتل"، وذلك حسب قناة "آي24نيوز" الإسرائيلية.وأضاف أن "عملية نابلس نفذت بعد الحصول على معلومات استخباراتية قوية ودقيقة، ضد ما وصفهم بـ"الإرهابيين" الذين ألحقوا الأذى بالإسرائيليين والجنود"، مبينا أن قواته تخوض حربا معقدة منذ سبعة أشهر بعد بدء عملية "كاسر الأمواج"، والتي تم خلالها اعتقال نحو 1500 فلسطيني، وقتل العشرات، وإحباط المئات من الهجمات.وأشار كوخافي، إلى أن "الجيش والشاباك يديران إجراءات مضادة تعتمد على الكثير من المهارة والمهنية عالية الجودة والعمل في أكثر الأماكن خطورة"، لافتا إلى أن قواته "لديها حرية العمل الكامل لإزالة أي خطر من أجل محاربة الإرهاب".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تصفية ما قال إنه قائد مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه خلال عملية عسكرية واسعة نفذها الليلة الماضية، تم تصفية وديع الحوح (31 عاما) من سكان القصبة في نابلس، والذي كان الهدف الرئيسي للعملية.وأشار إلى أن "الحوح كان رئيس مجموعة "عرين الأسود" وهي بنية تحتية إرهابية مسؤولة عن سلسلة من الهجمات والمحاولات الإرهابية ضد أهداف إسرائيلية"، وفقا له.وكانت قوات إسرائيلية كبيرة تلتها تعزيزات عسكرية قد اقتحمت الليلة الماضية مدينة نابلس، حيث فتح جنود الجيش الاسرائيلي نيران أسلحتهم صوب أهالي المدينة، فضلا عن استهداف عدد من المواقع عبر مسيرات إسرائيلية دون طيار عقب الاقتحام المستمر.

https://sputnikarabic.ae/20221025/غانتس-يتوعد-من-يحاول-إيذاء-الإسرائيليين-بالسجن-أو-القبر-1069455891.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم