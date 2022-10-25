https://sputnikarabic.ae/20221025/بعد-اغتيال-قائد-عرين-الأسود-لابيد-يقول-إن-كل-من-يحاول-إيذاء-الإسرائيليين-سيدفع-حياته-ثمنا-1069440968.html

بعد اغتيال قائد "عرين الأسود"... لابيد يقول إن كل من يحاول إيذاء الإسرائيليين "سيدفع حياته ثمنا"

بعد اغتيال قائد "عرين الأسود"... لابيد يقول إن كل من يحاول إيذاء الإسرائيليين "سيدفع حياته ثمنا"

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على اغتيال قائد مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بالقول إن هدف... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T09:09+0000

2022-10-25T09:09+0000

2022-10-25T09:21+0000

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وقال لابيد: "كان هدفنا ولا يزال توجيه ضربة قاسية ودائمة للإرهاب ووكلائه في جنين ونابلس وفي أي مكان آخر تنمو فيه أوكار الإرهاب".وأضاف في تغريدات بحسابه على "تويتر": "لن نتوانى للحظة. لن نسمح بوجود منظمات إرهابية تؤذي المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن تصفية وديع الحوح قائد "عرين الأسود" وآخرين "هو نتيجة لعملية مشتركة بين قوات الأمن التابعة للجيش الإسرائيلي والشاباك و"يمام" (وحدة شرطية خاصة) الليلة الماضية في نابلس".وقال إنه كجزء من العملية تم تدمير مختبر تصنيع العبوات التابعة للمجموعة الفلسطينية التي قال إنها تلقت "ضربة دقيقة وقاتلة".وختم لابيد بالقول: "أهنئ قوات الأمن التي تعمل ليل نهار من أجل سلام جميع مواطني إسرائيل. كل من يحاول إيذاءنا يعرف أنه سيدفع حياته ثمنا لذلك".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تصفية ما قال إنه قائد مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه خلال عملية عسكرية واسعة نفذها الليلة الماضية، تم تصفية وديع الحوح (31 عاما) من سكان القصبة في نابلس، والذي كان الهدف الرئيسي للعملية.وأشار إلى أن "الحوح كان رئيس مجموعة "عرين الأسود" وهي بنية تحتية إرهابية مسؤولة عن سلسلة من الهجمات والمحاولات الإرهابية ضد أهداف إسرائيلية"، وفقا له.وختم بالقول: "كما كان الحوح مسؤولاً عن إنتاج العبوات الأنبوبية (قنابل بدائية الصنع) والحصول على أسلحة للبنية التحتية".وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين في نابلس، فيما قتل الخامس برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال رام الله.وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن الإصابات بلغت 21، من بينها 4 إصابات خطرة في نابلس.ووصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بـ"جريمة حرب"، محملا "حكومة الاحتلال تداعيات هذا العدوان".وبرز اسم "عرين الأسود" خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.وخلال عمليته العسكرية المعروفة باسم "كاسر الأمواج" تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من أفراد "عرين الأسود".

https://sputnikarabic.ae/20221025/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-قائد-عرين-الأسود-في-نابلس-1069440424.html

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