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https://sputnikarabic.ae/20221026/صحيفة-عبرية-تقول-إن-لابيد-سيشارك-في-مؤتمر-المناخ-بشرم-الشيخ-1069508315.html
صحيفة عبرية تقول إن لابيد سيشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
صحيفة عبرية تقول إن لابيد سيشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ
قالت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، سيشارك في مؤتمر المناخ المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T14:55+0000
2022-10-26T14:56+0000
إسرائيل
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وأضافت "يديعوت أحرونوت": "سيصل لابيد يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ (COP 27) الذي سيعقد في شرم الشيخ المصرية".وتابعت: "المؤتمر، الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، هو أكبر حدث دولي للأمم المتحدة، ويستقطب مجموعة واسعة من المشاركين من جميع القطاعات: الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها".ومن المقرر أن تشهد إسرائيل مطلع نوفمبر انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات لاختيار 120 نائبا بالكنيست وتشكيل الحكومة.وسيكون أمام الحزب الفائز مهلة 28 يوما للحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست لتشكيل الحكومة المقبلة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

صحيفة عبرية تقول إن لابيد سيشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

14:55 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 14:56 GMT 26.10.2022)
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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قالت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، سيشارك في مؤتمر المناخ المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل.
وأضافت "يديعوت أحرونوت": "سيصل لابيد يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ (COP 27) الذي سيعقد في شرم الشيخ المصرية".
وتابعت: "المؤتمر، الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، هو أكبر حدث دولي للأمم المتحدة، ويستقطب مجموعة واسعة من المشاركين من جميع القطاعات: الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها".
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ومن المقرر أن تشهد إسرائيل مطلع نوفمبر انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات لاختيار 120 نائبا بالكنيست وتشكيل الحكومة.
وسيكون أمام الحزب الفائز مهلة 28 يوما للحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست لتشكيل الحكومة المقبلة.
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