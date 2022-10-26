https://sputnikarabic.ae/20221026/صحيفة-عبرية-تقول-إن-لابيد-سيشارك-في-مؤتمر-المناخ-بشرم-الشيخ-1069508315.html

صحيفة عبرية تقول إن لابيد سيشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

صحيفة عبرية تقول إن لابيد سيشارك في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

قالت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، سيشارك في مؤتمر المناخ المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل. 26.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-26T14:55+0000

2022-10-26T14:55+0000

2022-10-26T14:56+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وأضافت "يديعوت أحرونوت": "سيصل لابيد يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للمناخ (COP 27) الذي سيعقد في شرم الشيخ المصرية".وتابعت: "المؤتمر، الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، هو أكبر حدث دولي للأمم المتحدة، ويستقطب مجموعة واسعة من المشاركين من جميع القطاعات: الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها".ومن المقرر أن تشهد إسرائيل مطلع نوفمبر انتخابات برلمانية هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات لاختيار 120 نائبا بالكنيست وتشكيل الحكومة.وسيكون أمام الحزب الفائز مهلة 28 يوما للحصول على توصية 61 نائبا بالكنيست لتشكيل الحكومة المقبلة.

https://sputnikarabic.ae/20221023/مصر-تحذر-من-تأثير-التوترات-العالمية-على-قمة-شرم-الشيخ-للمناخ-أو-بلوغ-اللا-عودة-1069381411.html

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