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وزير المالية السعودي يكشف توقعاته للسنوات الـ6 المقبلة على الخليج والمنطقة... فيديو
وزير المالية السعودي يكشف توقعاته للسنوات الـ6 المقبلة على الخليج والمنطقة... فيديو
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن توقعاته الاقتصادية للـ 6 سنوات المقبلة على دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T09:14+0000
2022-10-26T09:17+0000
السعودية
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وقال الجدعان خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام حاليا في الرياض، إن منطقة الشرق الأوسط ستمر بـ 6 سنوات "صعبة" في حين ستكون دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل.وأضاف أنه "من الصعب التنبؤ حول ما هو قادم في العالم، لكن أقول لكم عالميا سوف يكون هناك ظروف صعبة".وأردف وزير المالية السعودي "المنطقة تنقسم إلى قسمين، أولهما منطقة الخليج حيث ستكون السنوات الست جيدة جدا".وتابع: "وستكون المدة نفسها صعبة بالنسبة للمنطقة بأسرها ودورنا سيكون مساعدة هذه المنطقة، يجب أن نعمل على مستوى العالم على ضمان وجود المزيد من التعاون".ولفت إلى أن المملكة تعمل مع الشركاء على تقديم الدعم للدول التي تتعرض لأزمات في المنطقة.وأكد الجدعان أنه "أصبح هناك اعتراف عالمي بأن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيداً عن الوقود الأحفوري لن يتم بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق 30 عاما"، لافتا إلى أن السعودية تبذل جهودا كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, اقتصاد
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, اقتصاد

وزير المالية السعودي يكشف توقعاته للسنوات الـ6 المقبلة على الخليج والمنطقة... فيديو

09:14 GMT 26.10.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 26.10.2022)
© AP Photo / Amr Nabilوزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان
وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن توقعاته الاقتصادية للـ 6 سنوات المقبلة على دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال الجدعان خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يقام حاليا في الرياض، إن منطقة الشرق الأوسط ستمر بـ 6 سنوات "صعبة" في حين ستكون دول مجلس التعاون الخليجي في وضع أفضل.
وأضاف أنه "من الصعب التنبؤ حول ما هو قادم في العالم، لكن أقول لكم عالميا سوف يكون هناك ظروف صعبة".
وأردف وزير المالية السعودي "المنطقة تنقسم إلى قسمين، أولهما منطقة الخليج حيث ستكون السنوات الست جيدة جدا".
وتابع: "وستكون المدة نفسها صعبة بالنسبة للمنطقة بأسرها ودورنا سيكون مساعدة هذه المنطقة، يجب أن نعمل على مستوى العالم على ضمان وجود المزيد من التعاون".
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ولفت إلى أن المملكة تعمل مع الشركاء على تقديم الدعم للدول التي تتعرض لأزمات في المنطقة.
وأكد الجدعان أنه "أصبح هناك اعتراف عالمي بأن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيداً عن الوقود الأحفوري لن يتم بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق 30 عاما"، لافتا إلى أن السعودية تبذل جهودا كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون.
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