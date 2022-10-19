https://sputnikarabic.ae/20221019/تدشين-59-منطقة-لوجيستية-في-السعودية-مزايا-صناعية-وأهداف-اقتصادية-1069251032.html

تدشين 59 منطقة لوجيستية في السعودية... مزايا صناعية وأهداف اقتصادية

تدشين 59 منطقة لوجيستية في السعودية... مزايا صناعية وأهداف اقتصادية

في خضم مساعيها لدعم القطاع الصناعي للنهوض بالاقتصاد الوطني، أعلنت المملكة العربية السعودية تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة. 19.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-19T17:42+0000

2022-10-19T17:42+0000

2022-10-19T17:42+0000

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تقارير سبوتنيك

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وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، إن هذه الخطوة تدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكّن المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وجرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.وبحسب الوزير السعودي، فإن إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقًا، مما يمكنها لأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.وأكد مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز رؤية 2030، وتوفير الكثير من فرص العمل للسعوديين، إضافة إلى دعم الناتج المحلي، وتمكين القطاع الخاص.مزايا اقتصادية ضخمةوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التحول له دور محوري على منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة، وستدعم رؤية 2030 لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، كما أن لها أهمية في تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع السعودية لتشجيع الصناعات المحلية، ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.ويرى الصويغ أن تدشين هذا العمل يؤدي إلى جذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، وسيعود ذلك بالنفع على الناتج المحلي وعلى ميزانية الدولة، لدعمها في تحقيق فائض أكبر، ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي.وأوضح أن العمل اللوجستي يتطلب تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال بشكل يتناسب مع رؤية المملكة 2030، لضمان تنمية سلاسل الإمداد المحلية، وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودمجها مع الصناعات الاستراتيجية الكبيرة.وبين الصويغ أن هذه الخدمات ستساهم في تخفيض التكلفة في نقل البضائع، ومن ثم تخفيض الأسعار على المستهلكين، ما يدعم القوة الشرائية والاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، ويوفر الكثير من الوظائف وفرص العمل في هذا المجال.رؤية 2030من جانبه قال سليمان العساف، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، والمحلل الاقتصادي، إن هناك 18 منطقة صناعية قائمة في السعودية، تهدف المملكة إلى تطويرها وتوسيعها والعمل على تحويلها صناعية اللوجستية، وكذلك إنشاء مراكز جديدة مختلفة إضافة للقائمة الموجودة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك عدة أهداف وراء تدشين هذه المناطق اللوجستية، أبرزها دعم القطاع الصناعي، حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 جعل القطاع الخاص هو القائد والمحرك للاقتصاد وأن تصل مشاركته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%.وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية في السعودية تنمو بشكل كبير حيث تتجاوز الـ 20%، وهناك شركات عالمية مثل "أمازون" تدشن مراكز لها في السعودية، ما يتطلب هذا الدعم من أجل تسهيل أعمالها وعملية النقل والتخزين.وقال إن المملكة وبعد إعلانها عن الاستراتيجية الصناعية، تحتاج إلى دعم لوجستي وسلاسل الإمداد، حيث تسعى السعودية إلى أن تكون مركزا عالميًا وسط قارات العالم للنقل والخدمات اللوجيستية.وبحسب عساف، تعمل هذه الخطوة على دعم القطاع الصناعي وتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية، إضافة إلى توفير فرص عمل للسعوديين.وأطلقت السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأنشأت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعددا من البرامج والكيانات الأخرى.وتضاعف عدد المنشآت الصناعية في السعودية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022، وفقا للعربية.

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