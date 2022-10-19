تدشين 59 منطقة لوجيستية في السعودية... مزايا صناعية وأهداف اقتصادية
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
في خضم مساعيها لدعم القطاع الصناعي للنهوض بالاقتصاد الوطني، أعلنت المملكة العربية السعودية تدشين 59 منطقة لوجستية في المملكة.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، إن هذه الخطوة تدعم ازدهار حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتمكّن المملكة من أداء دور إقليمي وعالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وجرى اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.
وبحسب الوزير السعودي، فإن إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقًا، مما يمكنها لأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وأكد مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز رؤية 2030، وتوفير الكثير من فرص العمل للسعوديين، إضافة إلى دعم الناتج المحلي، وتمكين القطاع الخاص.
مزايا اقتصادية ضخمة
بدوره قال ماجد بن أحمد الصويغ، المستشار المالي والاقتصادي السعودي، إنه منذ إعلان ولي العهد محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بدأ التحول الفعلي نحو توحيد الوجهة، ورسم المسار الصحيح لتكون المملكة مركزا لوجستيًا عالميًا يربط قارات العالم الثلاث، ونموذجًا للنقل المستدام يحتذى به من جميع أقطاب العالم، مما يزيد من كفاءة منافذ التصدير للمملكة ويدعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية داخل وخارج السعودية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا التحول له دور محوري على منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة، وستدعم رؤية 2030 لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، كما أن لها أهمية في تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع السعودية لتشجيع الصناعات المحلية، ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.
ويرى الصويغ أن تدشين هذا العمل يؤدي إلى جذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، وسيعود ذلك بالنفع على الناتج المحلي وعلى ميزانية الدولة، لدعمها في تحقيق فائض أكبر، ما يؤكد متانة الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن العمل اللوجستي يتطلب تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال بشكل يتناسب مع رؤية المملكة 2030، لضمان تنمية سلاسل الإمداد المحلية، وتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودمجها مع الصناعات الاستراتيجية الكبيرة.
وأشار إلى أن المملكة عن طريق وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستقوم بدعم تلك المنشآت بمعلومات عن سلاسل الإمداد للمستفيدين في القطاعين العام والخاص، وستسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة، كمشاريع مستقبلية للمملكة تتعلق بسلاسل الإنتاج والمرافق اللوجستية، وبناء الشراكات العالمية والمحلية، وتفعيل المنهجيات العلمية والمتطورة والتقنيات الداعمة والممكنة للنمو واستمرار واستدامة سلاسل الإمداد وتطويرها.
وبين الصويغ أن هذه الخدمات ستساهم في تخفيض التكلفة في نقل البضائع، ومن ثم تخفيض الأسعار على المستهلكين، ما يدعم القوة الشرائية والاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، ويوفر الكثير من الوظائف وفرص العمل في هذا المجال.
رؤية 2030
من جانبه قال سليمان العساف، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، والمحلل الاقتصادي، إن هناك 18 منطقة صناعية قائمة في السعودية، تهدف المملكة إلى تطويرها وتوسيعها والعمل على تحويلها صناعية اللوجستية، وكذلك إنشاء مراكز جديدة مختلفة إضافة للقائمة الموجودة.
15 أبريل, 13:33 GMT
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك عدة أهداف وراء تدشين هذه المناطق اللوجستية، أبرزها دعم القطاع الصناعي، حيث تستهدف رؤية المملكة 2030 جعل القطاع الخاص هو القائد والمحرك للاقتصاد وأن تصل مشاركته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%.
وأوضح أن هذا التحول يحتاج لدعم لوجستي، عبر تدشين مناطق لوجستية جديدة وتعزيز سلاسل الإمداد، وهي في الشكل الحالي تحتاج إلى تطوير وتحديث وتوسيع.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية في السعودية تنمو بشكل كبير حيث تتجاوز الـ 20%، وهناك شركات عالمية مثل "أمازون" تدشن مراكز لها في السعودية، ما يتطلب هذا الدعم من أجل تسهيل أعمالها وعملية النقل والتخزين.
وقال إن المملكة وبعد إعلانها عن الاستراتيجية الصناعية، تحتاج إلى دعم لوجستي وسلاسل الإمداد، حيث تسعى السعودية إلى أن تكون مركزا عالميًا وسط قارات العالم للنقل والخدمات اللوجيستية.
وبحسب عساف، تعمل هذه الخطوة على دعم القطاع الصناعي وتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية، إضافة إلى توفير فرص عمل للسعوديين.
وأطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وأطلقت السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأنشأت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعددا من البرامج والكيانات الأخرى.
وتضاعف عدد المنشآت الصناعية في السعودية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022، وفقا للعربية.