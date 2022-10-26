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https://sputnikarabic.ae/20221026/ولي-العهد-السعودي-يعلن-تأسيس-5-شركات-استثمارية-في-الأردن-والبحرين-والسودان-والعراق-وعمان-1069496753.html
ولي العهد السعودي يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان
ولي العهد السعودي يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن،... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T11:20+0000
2022-10-26T11:20+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، فإن ذلك جاء بعد "إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات".وأضافت الوكالة أنه "تم الإعلان خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم".وأشارت "واس" إلى أن الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلق الأحد الماضي، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.ووفقا لجريدة "عكاظ"، فإن محمد بن سلمان أطلق تلك المبادرة مستهدفا "تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية".وأوضح ابن سلمان أن "هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة"، مؤكدا أنها "ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".
https://sputnikarabic.ae/20221021/رسائل-السعودية-للعالم-ما-الذي-تحققه-مبادرة-الشرق-الأوسط-الأخضر-في-مواجهة-تغيرات-المناخ-1069326910.html
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أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الأردن, البحرين, أخبار السودان اليوم, أخبار العراق اليوم, سلطنة عمان
أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار الأردن, البحرين, أخبار السودان اليوم, أخبار العراق اليوم, سلطنة عمان

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان

11:20 GMT 26.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان.
وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، فإن ذلك جاء بعد "إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات".
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره انطلاقة منافسات فورميلا إي في الدرعية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
رسائل السعودية للعالم... ما الذي تحققه مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في مواجهة تغيرات المناخ
21 أكتوبر, 16:35 GMT
وأضافت الوكالة أنه "تم الإعلان خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم".
وأشارت "واس" إلى أن الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلق الأحد الماضي، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.
ووفقا لجريدة "عكاظ"، فإن محمد بن سلمان أطلق تلك المبادرة مستهدفا "تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية".
وأوضح ابن سلمان أن "هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة"، مؤكدا أنها "ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".
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