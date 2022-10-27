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أمريكا تقرر إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221027/أمريكا-ستعلن-هذا-الأسبوع-عن-حزمة-مساعدات-أمنية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-275-مليون-دولار-1069556432.html
أمريكا تقرر إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
أمريكا تقرر إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T22:35+0000
2022-10-27T23:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين.وأفادت الوكالة الأمريكية بأن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، ولكنها لا تشمل أسلحة رئيسية جديدة، ولكن ذخيرة لأنظمة صاروخية عالية الدقة، ومعدات أخرى".وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف "الناتو" في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221013/البنتاغون-يقول-إن-الناتو-لا-يشكل-أي-تهديد-لروسيا-ولن-ينخرط-بالصراع-في-أوكرانيا-1069000127.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

أمريكا تقرر إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

22:35 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 23:05 GMT 27.10.2022)
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قررت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.
واشنطن – سبوتنيك. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
البنتاغون يقول إن الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينخرط بالصراع في أوكرانيا
13 أكتوبر, 16:40 GMT
وأفادت الوكالة الأمريكية بأن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، ولكنها لا تشمل أسلحة رئيسية جديدة، ولكن ذخيرة لأنظمة صاروخية عالية الدقة، ومعدات أخرى".
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف "الناتو" في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.
وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".
وأضاف أوستن أنه "نقدم لكييف المساعدات في الوقت الذي تحتاج إليه ولكن بعض المنظومات الدفاعية يستغرق إرسالها سنوات".
وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".
وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".
يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
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