https://sputnikarabic.ae/20221027/أمريكا-ستعلن-هذا-الأسبوع-عن-حزمة-مساعدات-أمنية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-275-مليون-دولار-1069556432.html
أمريكا تقرر إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
أمريكا تقرر إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T22:35+0000
2022-10-27T22:35+0000
2022-10-27T23:05+0000
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واشنطن – سبوتنيك. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين.وأفادت الوكالة الأمريكية بأن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، ولكنها لا تشمل أسلحة رئيسية جديدة، ولكن ذخيرة لأنظمة صاروخية عالية الدقة، ومعدات أخرى".وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف "الناتو" في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221013/البنتاغون-يقول-إن-الناتو-لا-يشكل-أي-تهديد-لروسيا-ولن-ينخرط-بالصراع-في-أوكرانيا-1069000127.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أمريكا تقرر إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
22:35 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 23:05 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.
واشنطن – سبوتنيك. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
وأفادت الوكالة الأمريكية بأن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، ولكنها لا تشمل أسلحة رئيسية جديدة، ولكن ذخيرة لأنظمة صاروخية عالية الدقة، ومعدات أخرى".
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف "الناتو" في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.
وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة
، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".
وأضاف أوستن أنه "نقدم لكييف المساعدات في الوقت الذي تحتاج إليه ولكن بعض المنظومات الدفاعية يستغرق إرسالها سنوات".
وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".
وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2
، ويراقب الوضع عن كثب".
يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.