https://sputnikarabic.ae/20221027/أمريكا-ستعلن-هذا-الأسبوع-عن-حزمة-مساعدات-أمنية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-275-مليون-دولار-1069556432.html

أمريكا تقرر إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

أمريكا تقرر إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، إرسال حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T22:35+0000

2022-10-27T22:35+0000

2022-10-27T23:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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واشنطن – سبوتنيك. تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين.وأفادت الوكالة الأمريكية بأن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، ولكنها لا تشمل أسلحة رئيسية جديدة، ولكن ذخيرة لأنظمة صاروخية عالية الدقة، ومعدات أخرى".وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف "الناتو" في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221013/البنتاغون-يقول-إن-الناتو-لا-يشكل-أي-تهديد-لروسيا-ولن-ينخرط-بالصراع-في-أوكرانيا-1069000127.html

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