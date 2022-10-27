https://sputnikarabic.ae/20221027/البيت-الأبيض-يقول-إن-بايدن-لا-ينوي-لقاء-بوتين-بقمة-العشرين-1069547028.html

البيت الأبيض يقول إن بايدن لا ينوي لقاء بوتين بقمة العشرين

البيت الأبيض يقول إن بايدن لا ينوي لقاء بوتين بقمة العشرين

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء حضوره قمة العشرين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T16:43+0000

2022-10-27T16:43+0000

2022-10-27T16:43+0000

جو بايدن

فلاديمير بوتين

قمة العشرين

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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في إفادة صحفية لجون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، اليوم الخميس.قال المسؤول الأمريكي: "الرئيس قال إنه ليس لديه أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين. هذا ما وصلنا إليه اليوم".وكان السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، قد أكد أن بلاده مستعدة لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة العشرين بمدينة بالي الإندونيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه لا ضرورة لعقد لقاء مع بايدن خلال قمة مجموعة العشرين، لافتا إلى عدم توفر الأرضية المناسبة حتى الآن لإجراء أي مفاوضات.وقال بوتين للصحفيين، ردا على سؤال حول مشاركته في قمة مجموعة العشرين، وما إن كان مستعدا لعقد مباحثات مع بايدن: "عليكم أن توجهوا هذا السؤال إليه لبايدن، إن كان مستعدا لإجراء محادثات معي أم لا. بصراحة، لا أرى حاجة لذلك، وحتى الآن لا توجد أي أرضية للمفاوضات".ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221021/إندونيسيا-مستعدة-لتنظيم-لقاء-بين-بوتين-وبايدن-خلال-قمة-العشرين-1069299647.html

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جو بايدن, فلاديمير بوتين, قمة العشرين