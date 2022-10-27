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https://sputnikarabic.ae/20221027/البيت-الأبيض-يقول-إن-بايدن-لا-ينوي-لقاء-بوتين-بقمة-العشرين-1069547028.html
البيت الأبيض يقول إن بايدن لا ينوي لقاء بوتين بقمة العشرين
البيت الأبيض يقول إن بايدن لا ينوي لقاء بوتين بقمة العشرين
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء حضوره قمة العشرين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T16:43+0000
2022-10-27T16:43+0000
جو بايدن
فلاديمير بوتين
قمة العشرين
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في إفادة صحفية لجون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، اليوم الخميس.قال المسؤول الأمريكي: "الرئيس قال إنه ليس لديه أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين. هذا ما وصلنا إليه اليوم".وكان السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، قد أكد أن بلاده مستعدة لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة العشرين بمدينة بالي الإندونيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه لا ضرورة لعقد لقاء مع بايدن خلال قمة مجموعة العشرين، لافتا إلى عدم توفر الأرضية المناسبة حتى الآن لإجراء أي مفاوضات.وقال بوتين للصحفيين، ردا على سؤال حول مشاركته في قمة مجموعة العشرين، وما إن كان مستعدا لعقد مباحثات مع بايدن: "عليكم أن توجهوا هذا السؤال إليه لبايدن، إن كان مستعدا لإجراء محادثات معي أم لا. بصراحة، لا أرى حاجة لذلك، وحتى الآن لا توجد أي أرضية للمفاوضات".ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20221021/إندونيسيا-مستعدة-لتنظيم-لقاء-بين-بوتين-وبايدن-خلال-قمة-العشرين-1069299647.html
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جو بايدن, فلاديمير بوتين, قمة العشرين
جو بايدن, فلاديمير بوتين, قمة العشرين

البيت الأبيض يقول إن بايدن لا ينوي لقاء بوتين بقمة العشرين

16:43 GMT 27.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يضحكان في فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يضحكان في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء حضوره قمة العشرين.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في إفادة صحفية لجون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، اليوم الخميس.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين
21 أكتوبر, 02:29 GMT
قال المسؤول الأمريكي: "الرئيس قال إنه ليس لديه أي نية للجلوس مع فلاديمير بوتين. هذا ما وصلنا إليه اليوم".
وكان السفير الإندونيسي لدى روسيا، خوسيه تافاريس، قد أكد أن بلاده مستعدة لتنظيم اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، خلال قمة مجموعة العشرين بمدينة بالي الإندونيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكان بوتين قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه لا ضرورة لعقد لقاء مع بايدن خلال قمة مجموعة العشرين، لافتا إلى عدم توفر الأرضية المناسبة حتى الآن لإجراء أي مفاوضات.
وقال بوتين للصحفيين، ردا على سؤال حول مشاركته في قمة مجموعة العشرين، وما إن كان مستعدا لعقد مباحثات مع بايدن: "عليكم أن توجهوا هذا السؤال إليه لبايدن، إن كان مستعدا لإجراء محادثات معي أم لا. بصراحة، لا أرى حاجة لذلك، وحتى الآن لا توجد أي أرضية للمفاوضات".
ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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