https://sputnikarabic.ae/20221027/الداخلية-البحرينية-تنفي-زعم-الجزيرة-القطرية-بأن-مرتكب-هجوم-شيراز-بحريني-وتطالبها-بتدارك-الخطأ-1069545696.html

الداخلية البحرينية تنفي زعم "الجزيرة" القطرية بأن مرتكب ‏هجوم شيراز بحريني وتطالبها بتدارك الخطأ

الداخلية البحرينية تنفي زعم "الجزيرة" القطرية بأن مرتكب ‏هجوم شيراز بحريني وتطالبها بتدارك الخطأ

نفت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، ما نشرته قناة "الجزيرة" القطرية بشأن جنسية مرتكب الهجوم الذي استهدف ‏مزارا دينيا أمس في مدينة شيراز جنوبي إيران،... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T15:56+0000

2022-10-27T15:56+0000

2022-10-27T15:56+0000

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وأشارت "الجزيرة" إلى أن منفذ الهجوم بحريني الجنسية.وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان اليوم الخميس، إنه "ليس صحيحا على الإطلاق، ما نشرته قناة "الجزيرة" على موقعها الإلكتروني، عن أن مرتكب حادث الاعتداء على موقع ديني في مدينة شيراز بإيران، بحريني الجنسية".وأكدت الوزارة، أن "حملات التشويه والتحريض على المملكة وشعبها، عبر قناة الجزيرة القطرية، تتم في إطار ممنهج ويفتقر للمهنية والمصداقية الإعلامية".ولفت البيان إلى أن "قواعد المصداقية والمهنية الإعلامية تقتضي التوقف عن منهجية الاستهداف التي تتبعها هذه القناة ضد مملكة البحرين منذ سنوات، وهو ما يتطلب نفي تلك المعلومات وبشكل عاجل، مع الوضع في الاعتبار أن السلطات المحلية داخل الدولة التي شهدت الحادث، قد سارعت بنفي هذا الأمر شكلا ومضمونا".وكانت قناة "الجزيرة" القطرية ذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، نقلا عن مكتب حاكم محافظة شيراز، أن "منفذ الهجوم على المزار الديني بحريني الجنسية، ويبلغ من العمر 30 عاما".وفي ذات السياق، دانت الخارجية البحرينية، في بيانها اليوم، "الهجوم المسلح الذي وقع على أحد الأضرحة الدينية في مدينة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما أدى إلي وفاة وجرح عدد من المدنيين جراء هذا الهجوم الإرهابي الآثم، الذي يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية".كما أعربت الوزارة عن "تعازي ومواساة مملكة البحرين وتعاطفها مع أهالي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الاعتداء الشنيع"، مؤكدة "موقفها الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.ومن جانبها، دانت كل من مصر والإمارات وليبيا ولبنان والعراق هذا الهجوم الإرهابي.وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أكد في وقت سابق، على ملاحقة مرتكبي الهجوم الإرهابي، داعيا الشعب إلى الاتحاد.وذكرت وسائل إعلام إيرانية مؤخرا أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.ومن جانبه، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزار "شاه جراغ" لن يمر دون رد.

https://sputnikarabic.ae/20221027/الجيش-الإيراني-يصدر-بيانا-بشأن-هجوم-شيراز-ويؤكد-جاهزيته-لتوجيه-ضربة-مدمرة-للأعداء-في-أي-مكان-1069537752.html

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