https://sputnikarabic.ae/20221027/صحيفة-نيويورك-بوست-تدعو-إلى-اغتيال-بايدن-بعد-تعرضها-للاختراق-من-جانب-أحد-موظفيها-1069553386.html
صحيفة "نيويورك بوست" تدعو إلى اغتيال بايدن بعد تعرضها للاختراق من جانب أحد موظفيها
صحيفة "نيويورك بوست" تدعو إلى اغتيال بايدن بعد تعرضها للاختراق من جانب أحد موظفيها
قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إنها تعرضت للاختراق صباح، اليوم الخميس، وذلك بعد ظهور عدد كبير من المنشورات والعناوين المزعجة عبر حسابها على منصة "تويتر"... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T21:02+0000
2022-10-27T21:02+0000
2022-10-27T21:02+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وكان من أبرز التغريدات التي نشرها حساب "نيويورك بوست" بعد الاختراق، دعوات لاغتيال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأصغر عضوة في الكونغرس، النائبة عن الحزب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.وأفاد موقع "Disclose.tv" بعد فترة وجيزة أنه تم اختراق حساب "نيويورك بوست" على "تويتر" وكذلك موقعها الرئيسي.وكشف متحدث باسم صحيفة "نيويورك بوست" في بيان لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية أن التحقيق الذي أجرته بشأن الاختراق الذي تعرضت له يشير إلى "سلوك غير مصرح به ارتكب من قبل أحد موظفيها، وأنها تتخذ الإجراء المناسب".وتابع المتحدث أنه تم فصل الموظف من عمله، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وتم حذف كافة التغريدات المثيرة للجدل.
https://sputnikarabic.ae/20221023/اختراق-بريد-إلكتروني-تابع-لمنظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-1069376703.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
صحيفة "نيويورك بوست" تدعو إلى اغتيال بايدن بعد تعرضها للاختراق من جانب أحد موظفيها
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قالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إنها تعرضت للاختراق صباح، اليوم الخميس، وذلك بعد ظهور عدد كبير من المنشورات والعناوين المزعجة عبر حسابها على منصة "تويتر" وكذلك على موقعها الإلكتروني.
وكان من أبرز التغريدات التي نشرها حساب "نيويورك بوست" بعد الاختراق، دعوات لاغتيال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأصغر عضوة في الكونغرس، النائبة عن الحزب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.
وأفاد موقع "Disclose.tv" بعد فترة وجيزة أنه تم اختراق حساب "نيويورك بوست" على "تويتر" وكذلك موقعها الرئيسي.
وكشف متحدث باسم صحيفة "نيويورك بوست" في بيان لصحيفة
"ذا إندبندنت" البريطانية أن التحقيق الذي أجرته بشأن الاختراق الذي تعرضت له يشير إلى "سلوك غير مصرح به ارتكب من قبل أحد موظفيها، وأنها تتخذ الإجراء المناسب".
وتابع المتحدث أنه تم فصل الموظف من عمله، وفقا لشبكة
"سي إن بي سي" الأمريكية.
وتم حذف كافة التغريدات المثيرة للجدل.