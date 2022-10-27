https://sputnikarabic.ae/20221027/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-شيراز-ويتوعد-معسكر-الشيطان-بنار-غضب-وانتقام-1069530802.html

قائد الحرس الثوري الإيراني يدين الهجوم الإرهابي في شيراز و"يتوعد معسكر الشيطان بنار غضب وانتقام"

قائد الحرس الثوري الإيراني يدين الهجوم الإرهابي في شيراز و"يتوعد معسكر الشيطان بنار غضب وانتقام"

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، بــ"نار غضب وانتقام لمعسكر الشيطان جزاء عملهم المخزي والإرهابي في شيراز". 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T09:37+0000

2022-10-27T09:37+0000

2022-10-27T09:37+0000

أخبار إيران

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وأعرب اللواء حسين سلامي، في بيان له ببشأن الاعتداء الإرهابي على زوار ضريح "شاه جراغ" في شيراز مساء أمس الأربعاء، عن "تعازيه بضحايا الحادث الإرهابي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد أن "هذه الجريمة الوحشية مؤشر على أن أعداء عزة واقتدار وتقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يتوانوا عن ارتكاب أي جريمة من أجل نيل مآربهم الشيطانية حتى ولو كان ذلك بقتل الرجال والنساء والأطفال العزل أثناء إقامة الصلاة".وأضاف اللواء سلامي: "ندين بشدة هذه الجريمة ونخاطب من يقفون خلفها ويدعموها بأن نار غضب وانتقام الشعب الإيراني الواعي المتواجد دوما في الساحة والذي أحبط مؤامرة الأعداء الأخيرة المتمثلة بإثارة أعمال الشغب والتخريب وسلب الفرحة من معسكر الشيطان وجعلهم يائسين، سيلقنهم جزاء عملهم المخزي".وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار "شاه جراغ"، إن: "العمل الإرهابي لن يمر دون رد وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين".وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.

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