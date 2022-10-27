https://sputnikarabic.ae/20221027/مقاتلات-إسرائيلية-تقصف-أهدافا-في-ضواحي-دمشق-بصواريخ-كروز-1069551362.html
مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا في ضواحي دمشق بصواريخ كروز
مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا في ضواحي دمشق بصواريخ كروز
أعلن الجيش الروسي أن مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 16" أطلقت 8 صواريخ كروز على أهداف في ضواحي دمشق ليلة الأربعاء وأن أنظمة الدفاع السورية أسقطت أربعة منها. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T19:35+0000
2022-10-27T19:35+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في إفادة صحفية لنائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الميجر جنرال أوليغ إيغوروف، اليوم الخميس.وقال المسؤول العسكري الروسي إنه: "خلال الفترة من 00.35 إلى 00.39 في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أطلقت 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز إف 16 من مرتفعات الجولان غارة جوية بثمانية صواريخ كروز ضد أهداف في شمال وجنوب غربي ضواحي دمشق".وأضاف أن: "قوات الدفاع الجوي السورية دمرت 4 صواريخ إسرائيلية.. أصيب جندي سوري واحد".وقبل أيام وأعلنت الحكومة السورية، إصابة عسكري ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إنه "حوالي الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي مماثل على محيط دمشق.كما ذكر مركز المصالحة الروسي في دمشق في اليوم التالي، أن "أربع مقاتلات إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس السوريين من اتجاه الجولان، حيث قصفت مقاتلات إسرائيلية محطة رادار ومدرج للإقلاع في مطار الديماس العسكري السوري في ريف دمشق، وأن الدفاع الجوي السوري دمر صاروخين (من نوع) كروز وأربع قنابل موجهة أطلقتها مقاتلات إسرائيلية باتجاه مطاري دمشق والديماس".
https://sputnikarabic.ae/20221026/إيران-تنتقد-صمت-مجلس-الأمن-بشأن-اعتداءات-إسرائيل-المتكررة-على-سوريا-1069484066.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مقاتلات إسرائيلية تقصف أهدافا في ضواحي دمشق بصواريخ كروز
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أعلن الجيش الروسي أن مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 16" أطلقت 8 صواريخ كروز على أهداف في ضواحي دمشق ليلة الأربعاء وأن أنظمة الدفاع السورية أسقطت أربعة منها.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في إفادة صحفية لنائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الميجر جنرال أوليغ إيغوروف، اليوم الخميس.
وقال المسؤول العسكري الروسي إنه: "خلال الفترة من 00.35 إلى 00.39 في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أطلقت 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز إف 16 من مرتفعات الجولان غارة جوية بثمانية صواريخ كروز ضد أهداف في شمال وجنوب غربي ضواحي دمشق".
وأضاف أن: "قوات الدفاع الجوي السورية دمرت 4 صواريخ إسرائيلية.. أصيب جندي سوري واحد".
وقبل أيام وأعلنت الحكومة السورية، إصابة عسكري ووقوع بعض الخسائر المادية
جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.
وقالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إنه "حوالي الساعة 14,00 من ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي
عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان إسرائيلي مماثل على محيط دمشق.
كما ذكر مركز المصالحة الروسي في دمشق في اليوم التالي، أن "أربع مقاتلات إسرائيلية استهدفت مطاري دمشق والديماس السوريين من اتجاه الجولان، حيث قصفت مقاتلات إسرائيلية
محطة رادار ومدرج للإقلاع في مطار الديماس العسكري السوري في ريف دمشق، وأن الدفاع الجوي السوري دمر صاروخين (من نوع) كروز وأربع قنابل موجهة أطلقتها مقاتلات إسرائيلية باتجاه مطاري دمشق والديماس".