https://sputnikarabic.ae/20221027/ميقاتي-يأمل-أن-يساهم-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-في-حل-أزمة-لبنان-الاقتصادية-1069529881.html
ميقاتي يأمل أن يساهم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في حل أزمة لبنان الاقتصادية
ميقاتي يأمل أن يساهم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في حل أزمة لبنان الاقتصادية
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن أمله في أن يكون ما تحقق في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T08:55+0000
2022-10-27T08:55+0000
2022-10-27T08:55+0000
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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وأشار ميقاتي، عقب لقائه الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية آموس هوكشتاين في السراي، إلى أن "التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة أصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الأساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب".وأكد أن الاهتمام الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية"، مشيرا إلى أن الاتفاق سيساهم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد.وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، صباح اليوم، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع خطابا يحتوي موافقة البلد الرسمية على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.وقال بو صعب، في مؤتمر صحافي من بيروت، إن "الرسالة التي سلمها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى الرئيس لا تتضمن معلومات جديدة، بل هي ذاتها المتفق عليها، لكنها أصبحت الآن رسمية".من جانبه، قال الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين: "أجريت الكثير من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية، ممتن للجانب اللبناني للتوصل إلى اتفاق تاريخي يسمح بخلق فرص اجتماعية واقتصادية للطرفين".وأضاف هوكشتاين، خلال مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، أن "كلا الطرفين في هذا الاتفاق فائزان إذا واصل الجانبان الالتزام بتنفيذ الاتفاق. إذا انتهك أحد الطرفين الاتفاق، يخسر الطرفان، وبالتالي فلا أعتقد أننا سنكون قلقين في هذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20221027/لابيد-يقول-إن-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-بمثابة-اعتراف-دولة-معادية-بإسرائيل-ويعتبره-إنجازا-1069528306.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
ميقاتي يأمل أن يساهم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في حل أزمة لبنان الاقتصادية
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أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن أمله في أن يكون ما تحقق في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خطوة أساسية على طريق الإفادة من ثروات لبنان من الغاز والنفط.
وأشار ميقاتي، عقب لقائه الوسيط الأمريكي
في ملف ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية آموس هوكشتاين في السراي، إلى أن "التعاون بين مختلف المسؤولين اللبنانيين، بمساعدة أصدقاء لبنان، حقق هذه الخطوة النوعية الأساسية في تاريخ لبنان، بعد سنوات من العمل الدؤوب".
وأكد أن الاهتمام الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى دفعا لمسار جديد في المنطقة ولدعم لبنان لاستعادة عافيته الاقتصادية"، مشيرا إلى أن الاتفاق سيساهم في حل الأزمات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، ويساعد الدولة اللبنانية على النهوض من جديد.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، صباح اليوم، أن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع خطابا يحتوي موافقة البلد الرسمية
على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
وقال بو صعب، في مؤتمر صحافي من بيروت، إن "الرسالة التي سلمها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى الرئيس لا تتضمن معلومات جديدة، بل هي ذاتها المتفق عليها، لكنها أصبحت الآن رسمية".
من جانبه، قال الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين: "أجريت الكثير من الاجتماعات خلال الأشهر الماضية، ممتن للجانب اللبناني للتوصل إلى اتفاق تاريخي يسمح بخلق فرص اجتماعية واقتصادية للطرفين".
وأضاف هوكشتاين، خلال مؤتمر صحفي في قصر بعبدا، أن "كلا الطرفين في هذا الاتفاق فائزان إذا واصل الجانبان الالتزام بتنفيذ الاتفاق. إذا انتهك أحد الطرفين الاتفاق، يخسر الطرفان، وبالتالي فلا أعتقد أننا سنكون قلقين في هذا الشأن".