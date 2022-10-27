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https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أن-المملكة-والصين-تجمع-بينهما-علاقات-تاريخية-ومتينة-1069549738.html
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المملكة والصين تجمع بينهما علاقات تاريخية ومتينة
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المملكة والصين تجمع بينهما علاقات تاريخية ومتينة
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن "العلاقات التاريخية المتينة بين ‏المملكة والصين قائمة على أساس المبادئ المشتركة والاحترام... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T18:39+0000
2022-10-27T18:39+0000
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كما أشار خلال ترؤسه ونظيره الصيني، وانغ يي، الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية إلى أن "السعودية هي الوجهة الأولى للاستثمار الصيني الخارجي في عام 2022".وأكد وزير الخارجية السعودية على أن موقف بلاده ثابت لدعم مبدأ "الصين الواحدة" ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض تسيس موضوعات حقوق الإنسان.وشدد أن "اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم يسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمملكة العربية السعودية، وقبل انعقاد القمة العربية السعودية الصينية، والقمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية، التي تنظر لها المملكة باهتمام كبير".وأضاف أن "المملكة تؤكد على الدور الكبير للجنة السعودية الصينية المشتركة، واللجان الفرعية المنبقثة عنها لتعزيز العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات".وفي الأسبوع الماضي، أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" ‏الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تظهر عزمها على الانضمام إلى ‏مجموعة "بريكس" التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.‏وكانت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا ذكرت نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "عبّر عن رغبة السعودية في أن تكون جزءا من "بريكس".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية دورية، إن "الصين بصفتها رئيس "بريكس" لهذا العام تدعم بنشاط "بريكس" في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون "بريكس بلس".
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السعودية, الصين, العالم العربي
السعودية, الصين, العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المملكة والصين تجمع بينهما علاقات تاريخية ومتينة

18:39 GMT 27.10.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2022
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن "العلاقات التاريخية المتينة بين ‏المملكة والصين قائمة على أساس المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل، ما ساهم في تعزيز السلام ‏والاستقرار الدولي والدفع بعجلة التنمية لبلدينا والمنطقة والعالم".‏
كما أشار خلال ترؤسه ونظيره الصيني، وانغ يي، الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية إلى أن "السعودية هي الوجهة الأولى للاستثمار الصيني الخارجي في عام 2022".
وأكد وزير الخارجية السعودية على أن موقف بلاده ثابت لدعم مبدأ "الصين الواحدة" ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض تسيس موضوعات حقوق الإنسان.
وشدد أن "اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم يسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمملكة العربية السعودية، وقبل انعقاد القمة العربية السعودية الصينية، والقمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية، التي تنظر لها المملكة باهتمام كبير".
وأضاف أن "المملكة تؤكد على الدور الكبير للجنة السعودية الصينية المشتركة، واللجان الفرعية المنبقثة عنها لتعزيز العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات".
وفي الأسبوع الماضي، أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" ‏الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تظهر عزمها على الانضمام إلى ‏مجموعة "بريكس" التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.‏
وكانت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا ذكرت نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "عبّر عن رغبة السعودية في أن تكون جزءا من "بريكس".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية دورية، إن "الصين بصفتها رئيس "بريكس" لهذا العام تدعم بنشاط "بريكس" في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون "بريكس بلس".
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