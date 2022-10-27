وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المملكة والصين تجمع بينهما علاقات تاريخية ومتينة
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن "العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة والصين قائمة على أساس المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل، ما ساهم في تعزيز السلام والاستقرار الدولي والدفع بعجلة التنمية لبلدينا والمنطقة والعالم".
كما أشار خلال ترؤسه ونظيره الصيني، وانغ يي، الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية إلى أن "السعودية هي الوجهة الأولى للاستثمار الصيني الخارجي في عام 2022".
وأكد وزير الخارجية السعودية على أن موقف بلاده ثابت لدعم مبدأ "الصين الواحدة" ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض تسيس موضوعات حقوق الإنسان.
وشدد أن "اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم يسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمملكة العربية السعودية، وقبل انعقاد القمة العربية السعودية الصينية، والقمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية، التي تنظر لها المملكة باهتمام كبير".
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022
اللجنة السعودية الصينية.. دور فاعل في تعزيز العلاقات #الإخبارية pic.twitter.com/yG3item6Q6
وأضاف أن "المملكة تؤكد على الدور الكبير للجنة السعودية الصينية المشتركة، واللجان الفرعية المنبقثة عنها لتعزيز العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات".
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 27, 2022
المملكة الوجهة الأولى للاستثمار الصيني الخارجي في 2022#الإخبارية pic.twitter.com/QVqc0xuCwr
وفي الأسبوع الماضي، أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تظهر عزمها على الانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وكانت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا ذكرت نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "عبّر عن رغبة السعودية في أن تكون جزءا من "بريكس".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية دورية، إن "الصين بصفتها رئيس "بريكس" لهذا العام تدعم بنشاط "بريكس" في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون "بريكس بلس".