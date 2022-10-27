https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أن-المملكة-والصين-تجمع-بينهما-علاقات-تاريخية-ومتينة-1069549738.html

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المملكة والصين تجمع بينهما علاقات تاريخية ومتينة

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن المملكة والصين تجمع بينهما علاقات تاريخية ومتينة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن "العلاقات التاريخية المتينة بين ‏المملكة والصين قائمة على أساس المبادئ المشتركة والاحترام... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T18:39+0000

2022-10-27T18:39+0000

2022-10-27T18:39+0000

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كما أشار خلال ترؤسه ونظيره الصيني، وانغ يي، الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية إلى أن "السعودية هي الوجهة الأولى للاستثمار الصيني الخارجي في عام 2022".وأكد وزير الخارجية السعودية على أن موقف بلاده ثابت لدعم مبدأ "الصين الواحدة" ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض تسيس موضوعات حقوق الإنسان.وشدد أن "اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم يسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمملكة العربية السعودية، وقبل انعقاد القمة العربية السعودية الصينية، والقمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية، التي تنظر لها المملكة باهتمام كبير".وأضاف أن "المملكة تؤكد على الدور الكبير للجنة السعودية الصينية المشتركة، واللجان الفرعية المنبقثة عنها لتعزيز العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات".وفي الأسبوع الماضي، أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" ‏الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تظهر عزمها على الانضمام إلى ‏مجموعة "بريكس" التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.‏وكانت وسائل الإعلام المحلية في جنوب أفريقيا ذكرت نقلا عن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "عبّر عن رغبة السعودية في أن تكون جزءا من "بريكس".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية دورية، إن "الصين بصفتها رئيس "بريكس" لهذا العام تدعم بنشاط "بريكس" في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون "بريكس بلس".

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