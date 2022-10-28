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https://sputnikarabic.ae/20221028/آلاف-المتظاهرين-في-التشيك-يدعون-حكومتهم-للتفاوض-مع-روسيا-1069589722.html
آلاف المتظاهرين في التشيك يدعون حكومتهم للتفاوض مع روسيا
آلاف المتظاهرين في التشيك يدعون حكومتهم للتفاوض مع روسيا
أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن الآلاف من المتظاهرين في التشيك نزلوا إلى شوارع براغ مطالبين باستقالة الحكومة التشيكية، ودعوا إلى إجراء مفاوضات مع روسيا. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T20:43+0000
2022-10-28T20:43+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وذكرت صحيفة "براغ مورنينغ" أن آلاف التشيكيين احتجوا في براغ، اليوم الجمعة، مطالبين باستقالة حكومة يمين الوسط لجعل الانتخابات المبكرة ممكنة، ودعوا إلى إجراء محادثات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز قبل الشتاء.ونُظمت مظاهرة العيد الوطني في الساحة الرئيسية في براغ من قبل حركات سياسية يمينية متطرفة وجماعات راديكالية والحزب الشيوعي. وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في المسيرة، حسب الصحيفة.بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم مظاهرة على نطاق أصغر في مدينة تشيكية كبرى أخرى وهي برنو.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

آلاف المتظاهرين في التشيك يدعون حكومتهم للتفاوض مع روسيا

20:43 GMT 28.10.2022
© AP Photo / Petr David Josekبراغ
براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Petr David Josek
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بأن الآلاف من المتظاهرين في التشيك نزلوا إلى شوارع براغ مطالبين باستقالة الحكومة التشيكية، ودعوا إلى إجراء مفاوضات مع روسيا.
وذكرت صحيفة "براغ مورنينغ" أن آلاف التشيكيين احتجوا في براغ، اليوم الجمعة، مطالبين باستقالة حكومة يمين الوسط لجعل الانتخابات المبكرة ممكنة، ودعوا إلى إجراء محادثات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز قبل الشتاء.
ونُظمت مظاهرة العيد الوطني في الساحة الرئيسية في براغ من قبل حركات سياسية يمينية متطرفة وجماعات راديكالية والحزب الشيوعي. وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في المسيرة، حسب الصحيفة.
المشاركون في مظاهرة يوم عيد العمال (1 مايو) في برلين، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
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16:34 GMT

ولوح المتظاهرون بالأعلام التشيكية ورددوا شعارات "استقيل استقيل" وحملوا لافتات تطالب بالانسحاب من حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم مظاهرة على نطاق أصغر في مدينة تشيكية كبرى أخرى وهي برنو.
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