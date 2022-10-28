https://sputnikarabic.ae/20221028/عمال-صناعة-الصلب-في-ألمانيا-ينفذون-إضرابا-1069586112.html
عمال صناعة الصلب في ألمانيا ينفذون إضرابا
عمال صناعة الصلب في ألمانيا ينفذون إضرابا
يبدأ عمال صناعة الصلب الألمان إضرابًا يوم غد السبت بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل لم تحقق النتائج المتوقعة من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T16:34+0000
2022-10-28T16:34+0000
2022-10-28T16:34+0000
أخبار ألمانيا
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وقال الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، اليوم الجمعة: "من المتوقع أن يغطي الإضراب الذي سيبدأ منتصف الليل من الجمعة إلى السبت، أكثر من 500 مصنع وورشة عمل في جميع أنحاء البلاد".وأضاف الموقع: "الخطوة الوحيدة من جانب الشركات هي عرض تعويض عن الخسائر التضخمية من خلال دفع 3000 يورو لمدة 30 شهرًا مقدمًا، حيث سيتعين على النقابة التخلي عن المزيد من المطالب والانتظار نظريًا فقط لزيادة الرواتب المزعومة".
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أخبار ألمانيا
عمال صناعة الصلب في ألمانيا ينفذون إضرابا
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يبدأ عمال صناعة الصلب الألمان إضرابًا يوم غد السبت بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل لم تحقق النتائج المتوقعة من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة الطاقة في البلاد.
وقال الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية
لصناعة الصلب في ألمانيا، اليوم الجمعة: "من المتوقع أن يغطي الإضراب الذي سيبدأ منتصف الليل من الجمعة إلى السبت، أكثر من 500 مصنع وورشة عمل في جميع أنحاء البلاد".
سبب استياء النقابة العمالية هو عدم وجود مقترحات ملموسة من أرباب العمل بعد ثلاث جولات من المفاوضات.
وأضاف الموقع: "الخطوة الوحيدة من جانب الشركات هي عرض تعويض عن الخسائر التضخمية من خلال دفع 3000 يورو لمدة 30 شهرًا مقدمًا، حيث سيتعين على النقابة التخلي عن المزيد من المطالب والانتظار نظريًا فقط لزيادة الرواتب المزعومة
".