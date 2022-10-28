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https://sputnikarabic.ae/20221028/عمال-صناعة-الصلب-في-ألمانيا-ينفذون-إضرابا-1069586112.html
عمال صناعة الصلب في ألمانيا ينفذون إضرابا
عمال صناعة الصلب في ألمانيا ينفذون إضرابا
يبدأ عمال صناعة الصلب الألمان إضرابًا يوم غد السبت بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل لم تحقق النتائج المتوقعة من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T16:34+0000
2022-10-28T16:34+0000
أخبار ألمانيا
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وقال الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، اليوم الجمعة: "من المتوقع أن يغطي الإضراب الذي سيبدأ منتصف الليل من الجمعة إلى السبت، أكثر من 500 مصنع وورشة عمل في جميع أنحاء البلاد".وأضاف الموقع: "الخطوة الوحيدة من جانب الشركات هي عرض تعويض عن الخسائر التضخمية من خلال دفع 3000 يورو لمدة 30 شهرًا مقدمًا، حيث سيتعين على النقابة التخلي عن المزيد من المطالب والانتظار نظريًا فقط لزيادة الرواتب المزعومة".
https://sputnikarabic.ae/20221020/دراسة-تنصح-ألمانيا-بتقليل-استهلاكها-للغاز-بنسبة-30-بالمائة-لمواجهة-الأشهر-الأكثر-برودة-1069296751.html
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

عمال صناعة الصلب في ألمانيا ينفذون إضرابا

16:34 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في مظاهرة يوم عيد العمال (1 مايو) في برلين، ألمانيا
المشاركون في مظاهرة يوم عيد العمال (1 مايو) في برلين، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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يبدأ عمال صناعة الصلب الألمان إضرابًا يوم غد السبت بعد جولة ثالثة من المفاوضات مع أرباب العمل لم تحقق النتائج المتوقعة من حيث الدعم المالي على خلفية أزمة الطاقة في البلاد.
وقال الموقع الإلكتروني للنقابة العمالية لصناعة الصلب في ألمانيا، اليوم الجمعة: "من المتوقع أن يغطي الإضراب الذي سيبدأ منتصف الليل من الجمعة إلى السبت، أكثر من 500 مصنع وورشة عمل في جميع أنحاء البلاد".
سبب استياء النقابة العمالية هو عدم وجود مقترحات ملموسة من أرباب العمل بعد ثلاث جولات من المفاوضات.
بطارية تدفئة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
دراسة تنصح ألمانيا بتقليل استهلاكها للغاز بنسبة 30 بالمائة لمواجهة الأشهر الأكثر برودة
20 أكتوبر, 21:02 GMT
وأضاف الموقع: "الخطوة الوحيدة من جانب الشركات هي عرض تعويض عن الخسائر التضخمية من خلال دفع 3000 يورو لمدة 30 شهرًا مقدمًا، حيث سيتعين على النقابة التخلي عن المزيد من المطالب والانتظار نظريًا فقط لزيادة الرواتب المزعومة".
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