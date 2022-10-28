https://sputnikarabic.ae/20221028/ألمانيا-ترد-على-إيران-بعد-استدعاء-سفيرها-في-طهران-1069580103.html
ألمانيا ترد على إيران بعد استدعاء سفيرها في طهران
ألمانيا ترد على إيران بعد استدعاء سفيرها في طهران
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أنها استدعت السفير الإيراني للتشاور وذلك ردا على استدعاء سفيرها في طهران. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T14:12+0000
2022-10-28T14:12+0000
2022-10-28T14:12+0000
أخبار ألمانيا
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/69/1043206900_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_26eba7ad547d3cc39ee0ec6f82ee9950.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في إفادة صحفية إن "ألمانيا استدعت السفير الإيراني للتشاور في خطوة مماثلة على استدعاء سفيرها في طهران".يذكر أن ألمانيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها فرضت قيودا على دخول الإيرانيين لأراضيها، وذلك بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها ردا على وضع حقوق الإنسان في إيران.وأمس الخميس، استدعت إيران السفير الألماني واتهمت برلين بالتدخل في شؤونها الداخلية في ظل انتشار احتجاجات في أنحاء البلاد عقب وفاة مهسا أميني (22 عاماً) داخل قسم للشرطة.وقالت الخارجية الإيرانية إن ذلك يأتي ردا على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية والتي تعتبر تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الخارجية-الإيرانية-تستدعي-السفير-الألماني-لدى-طهران-على-خلفية-تصريحات-تحريضية-لمسؤولين-ألمان--1069538681.html
أخبار ألمانيا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104320/69/1043206900_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_de5cf3d9bc24d31e722e965cbd59a170.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
ألمانيا ترد على إيران بعد استدعاء سفيرها في طهران
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أنها استدعت السفير الإيراني للتشاور وذلك ردا على استدعاء سفيرها في طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في إفادة صحفية إن "ألمانيا
استدعت السفير الإيراني للتشاور في خطوة مماثلة على استدعاء سفيرها في طهران".
يذكر أن ألمانيا قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها فرضت قيودا على دخول الإيرانيين لأراضيها، وذلك بالإضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها ردا على وضع حقوق الإنسان في إيران.
وأمس الخميس، استدعت إيران السفير الألماني
واتهمت برلين بالتدخل في شؤونها الداخلية في ظل انتشار احتجاجات في أنحاء البلاد عقب وفاة مهسا أميني (22 عاماً) داخل قسم للشرطة.
وقالت الخارجية الإيرانية إن ذلك يأتي ردا على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية والتي تعتبر تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.
وأشارت إلى أن تصريحات بعض المسؤولين الألمان بالتحريض على الشغب وخرق القانون في إيران بأنها مواقف غير مسؤولة وتتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وتتعارض مع العلاقات الطويلة بين البلدين وهي "غير مقبولة".
وتشهد إيران، في الفترة الأخيرة، احتجاجات
كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة أميني.