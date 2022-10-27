https://sputnikarabic.ae/20221027/الخارجية-الإيرانية-تستدعي-السفير-الألماني-لدى-طهران-على-خلفية-تصريحات-تحريضية-لمسؤولين-ألمان--1069538681.html

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدى طهران على خلفية "تصريحات تحريضية" لمسؤولين ألمان

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدى طهران على خلفية "تصريحات تحريضية" لمسؤولين ألمان

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى طهران، هانز إيدو موتسيل، على خلفية التصريحات التحريضية التي أدلى بها بعض المسؤولين الألمان،... 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T13:44+0000

2022-10-27T13:44+0000

2022-10-27T13:59+0000

العالم

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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية: "رداً على المواقف التدخلية لوزيرة الخارجية الألمانية، استدعى نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري كني، سفير ألمانيا لدى طهران، هانز إيدو موتسيل، إلى مقر وزارة الخارجية صباح اليوم".وشدد باقري كني بحسب البيان، على أهمية عمل إيران في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي لشعبها، واعتبر التدخل غير القانوني لبعض الدول الغربية عاملاً للعنف في التجمعات السلمية.وأدانت كل من مصر والإمارات وليبيا ولبنان والعراق، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الأربعاء، مزار "شاه جراغ" الديني في شيراز جنوبي إيران، ونجم عنه مقتل 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية

https://sputnikarabic.ae/20221027/بوتين-يعزي-نظيره-الإيراني-في-ضحايا-الحادث-الإرهابي-بشيراز-1069531461.html

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