https://sputnikarabic.ae/20221027/الخارجية-الإيرانية-تستدعي-السفير-الألماني-لدى-طهران-على-خلفية-تصريحات-تحريضية-لمسؤولين-ألمان--1069538681.html
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدى طهران على خلفية "تصريحات تحريضية" لمسؤولين ألمان
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدى طهران على خلفية "تصريحات تحريضية" لمسؤولين ألمان
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى طهران، هانز إيدو موتسيل، على خلفية التصريحات التحريضية التي أدلى بها بعض المسؤولين الألمان،... 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T13:44+0000
2022-10-27T13:44+0000
2022-10-27T13:59+0000
العالم
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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية: "رداً على المواقف التدخلية لوزيرة الخارجية الألمانية، استدعى نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري كني، سفير ألمانيا لدى طهران، هانز إيدو موتسيل، إلى مقر وزارة الخارجية صباح اليوم".وشدد باقري كني بحسب البيان، على أهمية عمل إيران في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي لشعبها، واعتبر التدخل غير القانوني لبعض الدول الغربية عاملاً للعنف في التجمعات السلمية.وأدانت كل من مصر والإمارات وليبيا ولبنان والعراق، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الأربعاء، مزار "شاه جراغ" الديني في شيراز جنوبي إيران، ونجم عنه مقتل 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين.وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية
https://sputnikarabic.ae/20221027/بوتين-يعزي-نظيره-الإيراني-في-ضحايا-الحادث-الإرهابي-بشيراز-1069531461.html
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العالم
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني لدى طهران على خلفية "تصريحات تحريضية" لمسؤولين ألمان
13:44 GMT 27.10.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 27.10.2022) تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى طهران، هانز إيدو موتسيل، على خلفية التصريحات التحريضية التي أدلى بها بعض المسؤولين الألمان، حول الأوضاع الداخلية في إيران.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية: "رداً على المواقف التدخلية لوزيرة الخارجية الألمانية، استدعى نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري كني، سفير ألمانيا لدى طهران، هانز إيدو موتسيل، إلى مقر وزارة الخارجية صباح اليوم".
"في سياق هذا الاستدعاء، وصف باقري كني، تصريحات بعض المسؤولين الألمان بالتحريض على الشغب وخرق القانون في إيران بأنها مواقف غير مسؤولة وتتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وتتعارض مع العلاقات الطويلة بين البلدين وهي غير مقبولة".
وشدد باقري كني بحسب البيان، على أهمية عمل إيران في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي لشعبها، واعتبر التدخل غير القانوني لبعض الدول الغربية عاملاً للعنف في التجمعات السلمية.
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن تعازيه الحارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز.
وأدانت كل من مصر والإمارات وليبيا ولبنان والعراق، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الأربعاء، مزار "شاه جراغ" الديني في شيراز جنوبي إيران، ونجم عنه مقتل 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين.
وكان تنظيم "داعش"
الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية.
بدوره، أكد الرئيس الإيراني
، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية