الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني
11:04 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 28.10.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
© Sputnik . WASIM SULIMSN
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ دحرت القوات الأوكرانية المتقدمة من العمق، وكذلك مجموعات التخريب بالقرب من خط التماس، وتم القضاء على أكثر من 180 عسكريًا أوكرانيًا.
وجاء في البيان: "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، خلال النهار، أدت النيران المركزة من المدفعية الروسية وضربات طيران الجيش إلى دحر احتياطيات القوات الأوكرانية المتقدمة من الأعماق وكذلك مجموعات التخريب بالقرب من خط التماس".
وتشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن "أكثر من 180 جنديًا أوكرانيًا تم القضاء عليهم وتم تدمير ثماني مركبات قتالية مدرعة وست عربات عسكرية".
وهاجم العدو على محور كوبيانسك بكتيبة معززة مواقع القوات الروسية في اتجاه بلدة بيريستوفوي في منطقة خاركوف.
تم صد جميع الهجمات، ونتيجة للنيران المكثفة، تم القضاء على أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة واحدة وخمس مركبات قتالية مصفحة وأربع ناقلات جند مدرعة وتسع شاحنات صغيرة.
وعلى محور كراسني ليمان، قامت كتيبتان تكتيكيتان من القوات المسلحة الأوكرانية بعمليات هجومية في اتجاه بلدة تشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
أوقفت الوحدات العاملة للقوات الروسية العدو وتم القضاء على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتم تدمير دبابتين وثلاث عربات قتالية مصفحة وسيارتين بنيران المدفعية والغارات الجوية.
وعلى محور جنوب دونيتسك، هاجمت مجموعة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مواقع القوات الروسية في منطقة مستوطنة فريميفكا.
26 أكتوبر, 10:13 GMT
دحرت نيران المدفعية الروسية العدو إلى العودة إلى مواقعه الأصلية، وقضت على أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً ودمرت دبابة ومركبتين قتاليتين مصفحتين وشاحنة بيك آب.
وضربت القوات الجوفضائية الروسية، وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي، وسفيرسك، وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة نيكولاييف، بالإضافة إلى 74 وحدة مدفعية على مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 167 مقاطعة.
كما تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات فيسيولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية و دافيدوف برود ونوفايا كامينسكايا في مقاطعة خيرسون ومدينة نيكولاييف.
وأضاف البيان: "كما تم إسقاط مروحية من طراز Mi-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني باستخدام وسائط الدفاع الجوي في منطقة مستوطنة نوفايا كامينكا في منطقة خيرسون".
25 أكتوبر, 11:02 GMT
وتم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار في مناطق بلدتي نيكولسكوي وبيريسلاف في مقاطعة خيرسون.
إضافة إلى ذلك، تم إسقاط ست قذائف من راجمات "هيمارس" و "أوراغان" في الهواء في بلدات نوفايا كاخوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون وبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وختم البيان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 326 طائرة، و 164 طائرة مروحية، و 2356 طائرة مسيرة، و 383 بطارية دفاع جوي، و 6130 دبابة وآلية مصفحة أخرى، و 876 راجمة صواريخ، و 3532 مدفعية ميدان وهاون، وكذلك 6823 مركبة عسكرية خاصة".