https://sputnikarabic.ae/20221028/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-150-جنديًا-أوكرانيًا-وتدمير-دبابة-و-5-مركبات-1069570129.html

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ دحرت القوات الأوكرانية المتقدمة من العمق، وكذلك مجموعات التخريب... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T11:04+0000

2022-10-28T11:04+0000

2022-10-28T11:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في البيان: "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، خلال النهار، أدت النيران المركزة من المدفعية الروسية وضربات طيران الجيش إلى دحر احتياطيات القوات الأوكرانية المتقدمة من الأعماق وكذلك مجموعات التخريب بالقرب من خط التماس".وتشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن "أكثر من 180 جنديًا أوكرانيًا تم القضاء عليهم وتم تدمير ثماني مركبات قتالية مدرعة وست عربات عسكرية".وهاجم العدو على محور كوبيانسك بكتيبة معززة مواقع القوات الروسية في اتجاه بلدة بيريستوفوي في منطقة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان، قامت كتيبتان تكتيكيتان من القوات المسلحة الأوكرانية بعمليات هجومية في اتجاه بلدة تشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، هاجمت مجموعة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مواقع القوات الروسية في منطقة مستوطنة فريميفكا.وضربت القوات الجوفضائية الروسية، وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي، وسفيرسك، وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة نيكولاييف، بالإضافة إلى 74 وحدة مدفعية على مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 167 مقاطعة.وأضاف البيان: "كما تم إسقاط مروحية من طراز Mi-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني باستخدام وسائط الدفاع الجوي في منطقة مستوطنة نوفايا كامينكا في منطقة خيرسون".إضافة إلى ذلك، تم إسقاط ست قذائف من راجمات "هيمارس" و "أوراغان" في الهواء في بلدات نوفايا كاخوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون وبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وختم البيان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 326 طائرة، و 164 طائرة مروحية، و 2356 طائرة مسيرة، و 383 بطارية دفاع جوي، و 6130 دبابة وآلية مصفحة أخرى، و 876 راجمة صواريخ، و 3532 مدفعية ميدان وهاون، وكذلك 6823 مركبة عسكرية خاصة".

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روسيا, رصد عسكري