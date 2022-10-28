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الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221028/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-150-جنديًا-أوكرانيًا-وتدمير-دبابة-و-5-مركبات-1069570129.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ دحرت القوات الأوكرانية المتقدمة من العمق، وكذلك مجموعات التخريب... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T11:04+0000
2022-10-28T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان: "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، خلال النهار، أدت النيران المركزة من المدفعية الروسية وضربات طيران الجيش إلى دحر احتياطيات القوات الأوكرانية المتقدمة من الأعماق وكذلك مجموعات التخريب بالقرب من خط التماس".وتشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن "أكثر من 180 جنديًا أوكرانيًا تم القضاء عليهم وتم تدمير ثماني مركبات قتالية مدرعة وست عربات عسكرية".وهاجم العدو على محور كوبيانسك بكتيبة معززة مواقع القوات الروسية في اتجاه بلدة بيريستوفوي في منطقة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان، قامت كتيبتان تكتيكيتان من القوات المسلحة الأوكرانية بعمليات هجومية في اتجاه بلدة تشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، هاجمت مجموعة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مواقع القوات الروسية في منطقة مستوطنة فريميفكا.وضربت القوات الجوفضائية الروسية، وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي، وسفيرسك، وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة نيكولاييف، بالإضافة إلى 74 وحدة مدفعية على مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 167 مقاطعة.وأضاف البيان: "كما تم إسقاط مروحية من طراز Mi-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني باستخدام وسائط الدفاع الجوي في منطقة مستوطنة نوفايا كامينكا في منطقة خيرسون".إضافة إلى ذلك، تم إسقاط ست قذائف من راجمات "هيمارس" و "أوراغان" في الهواء في بلدات نوفايا كاخوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون وبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وختم البيان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 326 طائرة، و 164 طائرة مروحية، و 2356 طائرة مسيرة، و 383 بطارية دفاع جوي، و 6130 دبابة وآلية مصفحة أخرى، و 876 راجمة صواريخ، و 3532 مدفعية ميدان وهاون، وكذلك 6823 مركبة عسكرية خاصة".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني

11:04 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 28.10.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ دحرت القوات الأوكرانية المتقدمة من العمق، وكذلك مجموعات التخريب بالقرب من خط التماس، وتم القضاء على أكثر من 180 عسكريًا أوكرانيًا.
وجاء في البيان: "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، خلال النهار، أدت النيران المركزة من المدفعية الروسية وضربات طيران الجيش إلى دحر احتياطيات القوات الأوكرانية المتقدمة من الأعماق وكذلك مجموعات التخريب بالقرب من خط التماس".
وتشير وزارة الدفاع الروسية إلى أن "أكثر من 180 جنديًا أوكرانيًا تم القضاء عليهم وتم تدمير ثماني مركبات قتالية مدرعة وست عربات عسكرية".
وهاجم العدو على محور كوبيانسك بكتيبة معززة مواقع القوات الروسية في اتجاه بلدة بيريستوفوي في منطقة خاركوف.
تم صد جميع الهجمات، ونتيجة للنيران المكثفة، تم القضاء على أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابة واحدة وخمس مركبات قتالية مصفحة وأربع ناقلات جند مدرعة وتسع شاحنات صغيرة.
وعلى محور كراسني ليمان، قامت كتيبتان تكتيكيتان من القوات المسلحة الأوكرانية بعمليات هجومية في اتجاه بلدة تشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

أوقفت الوحدات العاملة للقوات الروسية العدو وتم القضاء على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا وتم تدمير دبابتين وثلاث عربات قتالية مصفحة وسيارتين بنيران المدفعية والغارات الجوية.

وعلى محور جنوب دونيتسك، هاجمت مجموعة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مواقع القوات الروسية في منطقة مستوطنة فريميفكا.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
وزير الدفاع الروسي يناقش مع نظيره الصيني الوضع في أوكرانيا
26 أكتوبر, 10:13 GMT

دحرت نيران المدفعية الروسية العدو إلى العودة إلى مواقعه الأصلية، وقضت على أكثر من 30 عسكرياً أوكرانياً ودمرت دبابة ومركبتين قتاليتين مصفحتين وشاحنة بيك آب.

وضربت القوات الجوفضائية الروسية، وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي، وسفيرسك، وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة نيكولاييف، بالإضافة إلى 74 وحدة مدفعية على مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 167 مقاطعة.
كما تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات فيسيولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية و دافيدوف برود ونوفايا كامينسكايا في مقاطعة خيرسون ومدينة نيكولاييف.
وأضاف البيان: "كما تم إسقاط مروحية من طراز Mi-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني باستخدام وسائط الدفاع الجوي في منطقة مستوطنة نوفايا كامينكا في منطقة خيرسون".
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 150 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان
25 أكتوبر, 11:02 GMT

وتم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار في مناطق بلدتي نيكولسكوي وبيريسلاف في مقاطعة خيرسون.

إضافة إلى ذلك، تم إسقاط ست قذائف من راجمات "هيمارس" و "أوراغان" في الهواء في بلدات نوفايا كاخوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون وبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وختم البيان: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 326 طائرة، و 164 طائرة مروحية، و 2356 طائرة مسيرة، و 383 بطارية دفاع جوي، و 6130 دبابة وآلية مصفحة أخرى، و 876 راجمة صواريخ، و 3532 مدفعية ميدان وهاون، وكذلك 6823 مركبة عسكرية خاصة".
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