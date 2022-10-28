https://sputnikarabic.ae/20221028/ستولتنبرغ-يقول-إن-الوجود-الروسي-يتزايد-في-أقصى-الشمال-1069566968.html

ستولتنبرغ يقول إن الوجود الروسي يتزايد في أقصى الشمال

ستولتنبرغ يقول إن الوجود الروسي يتزايد في أقصى الشمال

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، بأن الحلف يلاحظ تزايد الوجود الروسي في أقصى الشمال، لافتًا إلى أن موسكو تعيد بعث القواعد... 28.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-28T09:45+0000

2022-10-28T09:45+0000

2022-10-28T09:45+0000

أخبار روسيا اليوم

روسيا

الناتو

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موسكو – سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو": "نرى أن أشياء كثيرة تحدث في أقصى الشمال. من المؤكد أننا نشهد زيادة في الوجود الروسي: إنهم يعيدون فتح القواعد العسكرية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية. كما نرى المزيد من الوجود الجوي والبحري. إنهم يحسنون قدراتهم، بما في ذلك الغواصات والأسلحة المتطورة، وأعني الأسلحة النووية".وأكد أن هذا له أهمية بالنسبة لأمن الحلف، واصفًا منطقة أقصى الشمال وشمال المحيط الأطلسي بأنها "رابط حيوي" بين أمريكا الشمالية وأوروبا.ورحب ستولتنبرغ بانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن هذا سيزيد من وجود الحلف في أقصى الشمال، وهو ما تراه موسكو إشارة من الناتو تهدف إلى المواجهة.وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو، لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن.وصرحت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن موسكو ستبقى دائما منفتحة على الحوار مع الناتو، شرط أن يكون الحوار دائما نديا وعلى قدم المساواة، مؤكدة ضرورة أن يتخلى الغرب عن سياسته في عسكرة القارة.وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية.

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