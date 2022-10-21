https://sputnikarabic.ae/20221021/وزير-الخارجية-التركي-يؤكد-أن-عضوية-بلاده-في-الناتو-لا-تمنعها-من-إجراء-حوار-جيد-مع-روسيا-1069329579.html

وزير الخارجية التركي يؤكد أن عضوية بلاده في "الناتو" لا تمنعها من إجراء "حوار جيد" مع روسيا

وزير الخارجية التركي يؤكد أن عضوية بلاده في "الناتو" لا تمنعها من إجراء "حوار جيد" مع روسيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا تمنعها من إجراء حوار جيد مع موسكو. 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T18:41+0000

2022-10-21T18:41+0000

2022-10-21T18:41+0000

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وأضاف خلال فعالية طلابية بجامعة مرسين جنوبي البلاد: "تركيا بإمكانها أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي وتُجري حوارا جيدا مع روسيا في الوقت ذاته"، على ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.ووصف تشاووش أوغلو سياسية بلاده الخارجية بأنها "تسير وفق 360 درجة"، مضيفا: "في سياستنا الخارجية لا ننظر في اتجاه واحد، ولسنا مجبرين على هذا ولا على اختيار واحد من بين اثنين أو ثلاثة".ومضى بقوله: "نستطيع أن نقيم علاقات جيدة مع الجميع، ونحن دولة عضو في الناتو يمكن أن نكون في حوار جيد مع روسيا. نتبع سياسة خارجية ناجحة، بحيث لا نعتبر أحدا من هؤلاء بديلا للآخر".واعتبر وزير الخارجية التركي أن اتباع سياسة خارجية متعددة الاتجاهات "ضرورة تفرضها الجغرافيا والتاريخ والمنطق".وانتقد تشاووش أوغلو الأمم المتحدة لعدم قدرتها على إنهاء العديد من الأزمات حول العالم، مضيفا: "رغم التغيّر التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي (في العالم) الأمم المتحدة لا تتغير، ومع الأسف لا تستجيب حتى للمشكلات الجديدة في العالم".

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