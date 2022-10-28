https://sputnikarabic.ae/20221028/قطر-تستدعي-السفير-الألماني-بعد-تصريحات-مستفزة-بشأن-استضافتها-لكأس-العالم-2022-1069582980.html
قطر تستدعي السفير الألماني بعد تصريحات "مستفزة" بشأن استضافتها لكأس العالم 2022
قطر تستدعي السفير الألماني بعد تصريحات "مستفزة" بشأن استضافتها لكأس العالم 2022
استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، السفير الألماني لدى الدوحة، احتجاجا على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بشأن استضافة الدولة الخليجية لبطولة كأس... 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T14:53+0000
2022-10-28T14:53+0000
2022-10-28T14:53+0000
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وسلمت وزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج رسمية للسفير الألماني، الدكتور كلاوديوس فيشباخ، بشأن تصريحات وزيرة الداخلية الألماني، نانسي فيزر، والتي أكدت فيها رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة "كأس العالم" إنصافا لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).كما لفتت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية القطرية إلى أن "أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها إصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس"، مشيرة إلى أنها "تضمنت عدة جوانب منها إصلاحات عديدة لقوانين العمل والممارسات المتعلقة بها".من ناحيته، وصف مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، ماجد بن محمد الأنصاري، تصريحات الوزيرة الألمانية، بأنها "مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري".وشدد على أنه "ليس مقبولا تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى".يشار إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده "تعرضت لحملة غير مسبوقة منذ فوزها بتنظيم بكأس العالم لكرة القدم".وقال أمير قطر، في كلمة خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول: "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".
https://sputnikarabic.ae/20221027/بريطانيا-تدعو-مواطنيها-لاحترام-ثقافة-قطر-خلال-بطولة-كأس-العالم-2022-1069547916.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, أخبار ألمانيا, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022, أخبار ألمانيا, العالم العربي
قطر تستدعي السفير الألماني بعد تصريحات "مستفزة" بشأن استضافتها لكأس العالم 2022
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استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، السفير الألماني لدى الدوحة، احتجاجا على تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بشأن استضافة الدولة الخليجية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وسلمت وزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج رسمية للسفير الألماني، الدكتور كلاوديوس فيشباخ، بشأن تصريحات وزيرة الداخلية الألماني، نانسي فيزر، والتي أكدت فيها رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة "كأس العالم" إنصافا لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود"، وفقا لوكالة
الأنباء القطرية (قنا).
وشددت "الخارجية القطرية" في المذكرة أن "دولة قطر ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم وتعزيز قيم التسامح بين كافة الشعوب".
كما لفتت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية القطرية إلى أن "أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها إصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس"، مشيرة إلى أنها "تضمنت عدة جوانب منها إصلاحات عديدة لقوانين العمل والممارسات المتعلقة بها".
من ناحيته، وصف مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، ماجد بن محمد الأنصاري، تصريحات الوزيرة الألمانية، بأنها "مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري".
وشدد على أنه "ليس مقبولا تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى".
يشار إلى أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده "تعرضت لحملة غير مسبوقة
منذ فوزها بتنظيم بكأس العالم لكرة القدم".
وقال أمير قطر، في كلمة خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول: "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".