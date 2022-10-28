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https://sputnikarabic.ae/20221028/مقتل-13-مسلحا-كرديا-في-عملية-للجيش-التركي-شمالي-سوريا-فيديو-1069577270.html
مقتل 13 مسلحا كرديا في عملية للجيش التركي شمالي سوريا... فيديو
مقتل 13 مسلحا كرديا في عملية للجيش التركي شمالي سوريا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية، شمالي سوريا. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T12:26+0000
2022-10-28T12:26+0000
أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي
أخبار سوريا اليوم
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وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن "إطلاق نيران من قبل الإرهابيين لن يظل دون عقاب".وذكر البيان أن القوات التركية "قتلت 13 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، إثر إطلاقهم النيران تجاه مناطق عمليتي (درع الفرات) و(نبع السلام)، بهدف زعزعة أجواء الأمان فيها"، حسب وصفها.وينفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.وتقول تركيا إن هذه العمليات أسهمت في تطهير آلاف الكيلومترات من الأراضي من عناصر التنظيمين، لافتةً إلى استمرار عمليات الجيش التركي ضد المسلحين شمالي سوريا.
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أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, أخبار سوريا اليوم

مقتل 13 مسلحا كرديا في عملية للجيش التركي شمالي سوريا... فيديو

12:26 GMT 28.10.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية، شمالي سوريا.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن "إطلاق نيران من قبل الإرهابيين لن يظل دون عقاب".
وذكر البيان أن القوات التركية "قتلت 13 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، إثر إطلاقهم النيران تجاه مناطق عمليتي (درع الفرات) و(نبع السلام)، بهدف زعزعة أجواء الأمان فيها"، حسب وصفها.
وينفذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وتقول تركيا إن هذه العمليات أسهمت في تطهير آلاف الكيلومترات من الأراضي من عناصر التنظيمين، لافتةً إلى استمرار عمليات الجيش التركي ضد المسلحين شمالي سوريا.
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