https://sputnikarabic.ae/20221028/-مراسل-آر-تي-يتعرض-لإطلاق-نار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1069568421.html
مراسل "آر تي" يتعرض لإطلاق نار في جمهورية دونيتسك الشعبية
مراسل "آر تي" يتعرض لإطلاق نار في جمهورية دونيتسك الشعبية
قال مراسل "آر تي" العربية حسن نصر عبر قناته على Telegram إن مجموعة من صحفيي القناة تعرضوا لإطلاق نار في منطقة كيروفسكي في دونيتسك. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T10:31+0000
2022-10-28T10:31+0000
2022-10-28T10:31+0000
أخبار أوكرانيا
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وكتب: "تعرضت مجموعة آر تي لإطلاق النار في منطقة كيروف. الجميع على قيد الحياة بفضل السيارة المدرعة التي كنا فيها".وأضاف الصحفي أن المجموعة جاءت لتصوير نتائج القصف الأوكراني في منطقة كيروفسكي. وتابع: "في اللحظة التي وصلنا فيها للأسف كان هناك وصول إلى هذا المكان مرة أخرى. أصابته شظايا مباشرة في سيارتنا .. الشظية الأكبر أصابت سائقنا. الحمد لله أن السيارة كانت مصفحة والجميع على قيد الحياة".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مراسل "آر تي" يتعرض لإطلاق نار في جمهورية دونيتسك الشعبية
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قال مراسل "آر تي" العربية حسن نصر عبر قناته على Telegram إن مجموعة من صحفيي القناة تعرضوا لإطلاق نار في منطقة كيروفسكي في دونيتسك.
وكتب: "تعرضت مجموعة آر تي لإطلاق النار في منطقة كيروف. الجميع على قيد الحياة بفضل السيارة المدرعة التي كنا فيها".
وأضاف الصحفي أن المجموعة جاءت
لتصوير نتائج القصف الأوكراني في منطقة كيروفسكي.
وتابع: "في اللحظة التي وصلنا فيها للأسف كان هناك وصول إلى هذا المكان مرة أخرى. أصابته شظايا مباشرة في سيارتنا .. الشظية الأكبر أصابت سائقنا. الحمد لله أن السيارة كانت مصفحة والجميع على قيد الحياة".