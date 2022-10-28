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https://sputnikarabic.ae/20221028/-مراسل-آر-تي-يتعرض-لإطلاق-نار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1069568421.html
مراسل "آر تي" يتعرض لإطلاق نار في جمهورية دونيتسك الشعبية
مراسل "آر تي" يتعرض لإطلاق نار في جمهورية دونيتسك الشعبية
قال مراسل "آر تي" العربية حسن نصر عبر قناته على Telegram إن مجموعة من صحفيي القناة تعرضوا لإطلاق نار في منطقة كيروفسكي في دونيتسك. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T10:31+0000
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أخبار أوكرانيا
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وكتب: "تعرضت مجموعة آر تي لإطلاق النار في منطقة كيروف. الجميع على قيد الحياة بفضل السيارة المدرعة التي كنا فيها".وأضاف الصحفي أن المجموعة جاءت لتصوير نتائج القصف الأوكراني في منطقة كيروفسكي. وتابع: "في اللحظة التي وصلنا فيها للأسف كان هناك وصول إلى هذا المكان مرة أخرى. أصابته شظايا مباشرة في سيارتنا .. الشظية الأكبر أصابت سائقنا. الحمد لله أن السيارة كانت مصفحة والجميع على قيد الحياة".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

مراسل "آر تي" يتعرض لإطلاق نار في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:31 GMT 28.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقناة "آر تي" في موسكو
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال مراسل "آر تي" العربية حسن نصر عبر قناته على Telegram إن مجموعة من صحفيي القناة تعرضوا لإطلاق نار في منطقة كيروفسكي في دونيتسك.
وكتب: "تعرضت مجموعة آر تي لإطلاق النار في منطقة كيروف. الجميع على قيد الحياة بفضل السيارة المدرعة التي كنا فيها".
وأضاف الصحفي أن المجموعة جاءت لتصوير نتائج القصف الأوكراني في منطقة كيروفسكي.
وتابع: "في اللحظة التي وصلنا فيها للأسف كان هناك وصول إلى هذا المكان مرة أخرى. أصابته شظايا مباشرة في سيارتنا .. الشظية الأكبر أصابت سائقنا. الحمد لله أن السيارة كانت مصفحة والجميع على قيد الحياة".
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