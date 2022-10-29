https://sputnikarabic.ae/20221029/أمير-قطر-يهنئ-الرئيس-التركي-بمناسبة-ذكرى-يوم-الجمهورية-1069593731.html
أمير قطر يهنئ الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
أمير قطر يهنئ الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
بعث تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T05:53+0000
2022-10-29T05:53+0000
2022-10-29T05:53+0000
العالم العربي
قطر
أخبار تركيا اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، صباح اليوم السبت، أن الأمير القطري قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية التركية الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.وبدوره، بعث عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير القطري برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.تحتفل تركيا في التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام بعيد الجمهورية، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 96 لهذه المناسبة، تقيم خلالها البلاد احتفالات موسعة، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية ويسبقه يوم بنصف دوام لمعظم المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات.
قطر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, أخبار تركيا اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم العربي, قطر, أخبار تركيا اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر يهنئ الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
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بعث تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، صباح اليوم السبت، أن الأمير القطري
قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية التركية الذي يوافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
وبدوره، بعث عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير القطري برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان
، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.
تحتفل تركيا في التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام بعيد الجمهورية، حيث تحل هذا العام الذكرى الـ 96 لهذه المناسبة، تقيم خلالها البلاد احتفالات موسعة، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية ويسبقه يوم بنصف دوام لمعظم المؤسسات الحكومية والمدارس والمعاهد والجامعات.