https://sputnikarabic.ae/20221029/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حادث-تدافع-سيئول-إلى-120-قتيلا-و100-مصاب--1069612915.html
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع سيئول إلى 120 قتيلا و100 مصاب... فيديو
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع سيئول إلى 120 قتيلا و100 مصاب... فيديو
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تدافع وقع أثناء الاحتفالات بعيد "الهالوين" في أحد أحياء العاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 120 قتيلًا و100 مصاب. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T18:35+0000
2022-10-29T18:35+0000
2022-10-29T18:51+0000
سيئول
حادثة تدافع
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلًا عن سلطات الطوارئ، بسقوط "120 قتيلًا و100 مصاب في حادث تدافع أثناء احتفالات الهالوين في حي إتايوان في سيئول".وأوضحت الوكالة أن سلطات الطوارئ تلقت عشرات البلاغات عن حالات إصابة، بينها إصابات بالاختناق وتوقف القلب، إثر تدافع عدد كبير من الأشخاص في شارع ضيق في حي إتايوان.وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن التدافع حدث بعد أن هرع عدد كبير من الأشخاص إلى حانة في إتايوان بعد سماعهم بخبر زيارة أحد المشاهير هناك.أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بيانا دعا المسؤولين إلى ضمان العلاج السريع للمصابين ومراجعة سلامة مواقع الاحتفالات. كما أصدر تعليماته لوزارة الصحة بالنشر السريع لفرق المساعدة الطبية في حالات الكوارث وتأمين الأسرة في المستشفى القريب لعلاج الجرحى.قالت وسائل إعلام محلية إن نحو 100 ألف شخص تدفقوا إلى شوارع إتايوان لحضور احتفالات الهالوين، والتي كانت الأكبر منذ سنوات بعد تخفيف قيود كورونا خلال الأشهر الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221029/سيئول-مصرع-59-شخصا-سحقا-تحت-أقدام-حشود-الهالوين-فيديو-1069611078.html
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سيئول, حادثة تدافع
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع سيئول إلى 120 قتيلا و100 مصاب... فيديو
18:35 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 18:51 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تدافع وقع أثناء الاحتفالات بعيد "الهالوين" في أحد أحياء العاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 120 قتيلًا و100 مصاب.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلًا عن سلطات الطوارئ، بسقوط "120 قتيلًا و100 مصاب في حادث تدافع أثناء احتفالات الهالوين في حي إتايوان في سيئول".
وأوضحت الوكالة أن سلطات الطوارئ تلقت عشرات البلاغات عن حالات إصابة، بينها إصابات بالاختناق وتوقف القلب، إثر تدافع عدد كبير من الأشخاص في شارع ضيق في حي إتايوان.
وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن التدافع حدث بعد أن هرع عدد كبير من الأشخاص إلى حانة في إتايوان بعد سماعهم بخبر زيارة أحد المشاهير هناك.
أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
بيانا دعا المسؤولين إلى ضمان العلاج السريع للمصابين ومراجعة سلامة مواقع الاحتفالات. كما أصدر تعليماته لوزارة الصحة بالنشر السريع لفرق المساعدة الطبية في حالات الكوارث وتأمين الأسرة في المستشفى القريب لعلاج الجرحى.
قالت وسائل إعلام محلية إن نحو 100 ألف شخص تدفقوا إلى شوارع إتايوان لحضور احتفالات الهالوين
، والتي كانت الأكبر منذ سنوات بعد تخفيف قيود كورونا خلال الأشهر الأخيرة.