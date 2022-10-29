https://sputnikarabic.ae/20221029/الأمم-المتحدة-ترفع-مستوى-تأهب-قواتها-بالكونغو-بعد-تقدم-المتمردين-1069619350.html
الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها بالكونغو بعد تقدم المتمردين
الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها بالكونغو بعد تقدم المتمردين
سيطر المتمردون على المزيد من الأراضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما دفع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلد الأفريقي لرفع مستوى تأهب قواتها... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T22:02+0000
2022-10-29T22:02+0000
2022-10-29T22:03+0000
الكونغو
منظمة الأمم المتحدة
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وأدانت بعثة منظمة الأمم المتحدة "الأعمال العدائية لحركة "إم 23 " المتمردة ودعت إلى الوقف الفوري للقتال.وقالت البعثة على تويتر إنها تقدم "دعما جويا ومعلومات استخباراتية وعتادا" بالإضافة إلى مساعدة طبية لجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية.وقال جنود حفظ السلام إنهم "تم حشدهم لدعم" جيش الكونغو الذي اشتبك هذا الأسبوع مع حركة إم 23 حول طريق سريع استراتيجي.وقالت البعثة إنها أقامت "مركز تنسيق عمليات" مع الجيش وتقوم برحلات استطلاع ومراقبة، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول مستوى التأهب.وفي وقت سابق اليوم، السبت، ذكر سكان ومسؤولون أن حركة "إم 23" استولت على بلدتي كيوانجا ومركز روتشورو الواقعتين على محور استراتيجي يربط غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو بمدن الشمال وأوغندا.يذكر أن حركة "23 مارس" المعروفة كذلك باسمها المختصر "إم 23" هي ميليشيا كونغولية تتشكل من عناصر ينتمون لعرقية التوتسي.وفي نهاية العام الماضي استأنفت الحركة المتمردة القتال، متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاقات المتعلقة بإعادة دمج مقاتليها.
https://sputnikarabic.ae/20221007/الكونغو-الديمقراطية-إنشاء-منصة-خاصة-لتوطيد-العلاقات-التجارية-والصناعية-بين-موسكو-وكينشاسا-1068747858.html
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الكونغو, منظمة الأمم المتحدة
الكونغو, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها بالكونغو بعد تقدم المتمردين
22:02 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 22:03 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
سيطر المتمردون على المزيد من الأراضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما دفع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلد الأفريقي لرفع مستوى تأهب قواتها لدعم الجيش الكونغولي.
وأدانت بعثة منظمة الأمم المتحدة "الأعمال العدائية لحركة "إم 23 " المتمردة ودعت إلى الوقف الفوري للقتال.
وقالت البعثة على تويتر إنها تقدم "دعما جويا ومعلومات استخباراتية وعتادا" بالإضافة إلى مساعدة طبية لجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال جنود حفظ السلام إنهم "تم حشدهم لدعم" جيش الكونغو الذي اشتبك
هذا الأسبوع مع حركة إم 23 حول طريق سريع استراتيجي.
وقالت البعثة إنها أقامت "مركز تنسيق عمليات" مع الجيش وتقوم برحلات استطلاع ومراقبة، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول مستوى التأهب.
وفي وقت سابق اليوم، السبت، ذكر سكان ومسؤولون أن حركة "إم 23" استولت على بلدتي كيوانجا ومركز روتشورو الواقعتين على محور استراتيجي يربط غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو بمدن الشمال وأوغندا.
يذكر أن حركة "23 مارس" المعروفة كذلك باسمها المختصر "إم 23" هي ميليشيا كونغولية تتشكل من عناصر ينتمون لعرقية التوتسي.
وفي نهاية العام الماضي استأنفت الحركة المتمردة القتال، متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاقات المتعلقة بإعادة دمج مقاتليها.