https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الروسية-العقيدة-العسكرية-لروسيا-لا-تسمح-بتفسيرات-مزدوجة-حول-مسألة-الأسلحة-النووية-1069593136.html

الخارجية الروسية: العقيدة العسكرية لروسيا لا تسمح بتفسيرات مزدوجة حول مسألة الأسلحة النووية

الخارجية الروسية: العقيدة العسكرية لروسيا لا تسمح بتفسيرات مزدوجة حول مسألة الأسلحة النووية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن بلاده تتابع تطور الوثائق العقائدية للدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ونشعر بالقلق من أن لغتهم غير... 29.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-29T05:18+0000

2022-10-29T05:18+0000

2022-10-29T05:19+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103047/32/1030473242_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_1537efa79cdf3d289611687259bf8fde.jpg

وأضاف غروشكو في حديث لـ"سبوتنيك": "أستطيع أن أقول إننا نتابع عن كثب، من الناحيتين العسكرية والسياسية على حد سواء، تطور الاستراتيجيات الشاملة للدول النووية في الغرب وهذا ينطبق على كل من بريطانيا وفرنسا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة. ونحن أيضا نراقب عملية إيصال هذه الأسلحة".وتابع قائلا: "إن عقيدتنا العسكرية والوثائق ذات الصلة فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل للأسلحة النووية دقيقة للغاية، ولا تسمح بأي تفسيرات مزدوجة. فهي تنص بشكل مباشر على أنه خارج النزاع النووي، لا يمكن استخدام الأسلحة النووية إلا إذا كان هناك تهديد لوجود الدولة .. هذا معيار واضح تماما".في الوقت نفسه، اعتبرت جمعية "الحد من التسلح" الأمريكية أن استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية، التي نشرها البنتاغون يوم الخميس، تعطي صورة "فوضوية" لدور الأسلحة النووية في الدفاع والسياسة الخارجية للبلاد.تحدد الوثيقة المتعلقة بأساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، التي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا الاتحادية، شروط تطبيقها بوضوح. ووفقا للوثيقة، تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة "تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية مهاجمة لأراضي روسيا أو حلفائها، واستخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضد أراضي روسيا وحلفائها، تأثير العدو على الدولة أو المنشآت العسكرية المهمة، والتي ستؤدي إلى تعطيل رد القوات النووية، العدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة في حد ذاته مهددا".

https://sputnikarabic.ae/20221028/الصين-تؤكد-أنه-لن-ينجح-ابتزاز-أمريكا-النووي-معها-1069584826.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا