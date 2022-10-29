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روسيا تجمد مشاركتها في "صفقة الحبوب" بعد هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول "بمشاركة بريطانية"
https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الروسية-تشير-لسعي-موسكو-إلقاء-الضوء-على-تورط-بريطانيا-بالتخطيط-للهجمات-الإرهابية-في-1069602973.html
الخارجية الروسية تشير لسعي موسكو إلقاء الضوء على تورط بريطانيا بالتخطيط للهجمات الإرهابية في البلطيق
الخارجية الروسية تشير لسعي موسكو إلقاء الضوء على تورط بريطانيا بالتخطيط للهجمات الإرهابية في البلطيق
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو ستلفت انتباه المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن، إلى سلسلة الهجمات الإرهابية ضد روسيا، في البحر الأسود وبحر... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T14:00+0000
2022-10-29T14:00+0000
روسيا
بريطانيا
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "الجانب الروسي ينوي لفت انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى سلسلة الهجمات الإرهابية التي نُفذت ضد روسيا في بحر البلطيق والبحر الأسود، بما فيها تلك التي تمت بمشاركة بريطانيا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت في 29 أكتوبر/ تشرين الثاني عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2".وجاء في بيان الوزارة: "إن الممثلين الموجودين في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، الذين خططوا لعملية تفجير "نورد ستريم"، هن نفسهم الذين قادوا الهجوم الذي استهدف سيفاستوبول ودربوا العسكريين في المركز 73 الخاص بالعمليات البحرية".وأضاف البيان أن كييف هاجمت سفن أسطول البحر الأسود الموجود في سيفاستوبول بـ16 طائرة من دون طيار، وتم تدميرها جميعا.
https://sputnikarabic.ae/20221029/برلماني-روسي-يطالب-بريطانيا-بالتعويض-عن-الأضرار-التي-لحقت-بخطوط-نورد-ستريم-1069601829.html
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روسيا, بريطانيا, الخارجية الروسية
روسيا, بريطانيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية تشير لسعي موسكو إلقاء الضوء على تورط بريطانيا بالتخطيط للهجمات الإرهابية في البلطيق

14:00 GMT 29.10.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو ستلفت انتباه المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن، إلى سلسلة الهجمات الإرهابية ضد روسيا، في البحر الأسود وبحر البلطيق، بما فيها تلك التي تمت بمشاركة بريطانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "الجانب الروسي ينوي لفت انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى سلسلة الهجمات الإرهابية التي نُفذت ضد روسيا في بحر البلطيق والبحر الأسود، بما فيها تلك التي تمت بمشاركة بريطانيا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت في 29 أكتوبر/ تشرين الثاني عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2".
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
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وجاء في بيان الوزارة: "إن الممثلين الموجودين في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، الذين خططوا لعملية تفجير "نورد ستريم"، هن نفسهم الذين قادوا الهجوم الذي استهدف سيفاستوبول ودربوا العسكريين في المركز 73 الخاص بالعمليات البحرية".
وأضاف البيان أن كييف هاجمت سفن أسطول البحر الأسود الموجود في سيفاستوبول بـ16 طائرة من دون طيار، وتم تدميرها جميعا.
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