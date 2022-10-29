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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 243 مسلحا وتدمير عشرات الآليات الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-مشاركة-ممثلين-عن-البحرية-البريطانية-في-التخطيط-للهجوم-الإرهابي-على-نورد-ستريم-1069598993.html
الدفاع الروسية تعلن مشاركة ممثلين عن البحرية البريطانية في التخطيط للهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"
الدفاع الروسية تعلن مشاركة ممثلين عن البحرية البريطانية في التخطيط للهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T10:55+0000
2022-10-29T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "إن الممثلين الموجودين في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، الذين خططوا لعملية تفجير "نورد ستريم"، هن نفسهم الذين قادوا الهجوم الذي استهدف سيفاستوبول ودربوا العسكريين في المركز 73 الخاص بالعمليات البحرية".وأشار البيان إلى تعرض كاسحة الألغام البحرية "إيفان غولوبيتس" لأضرار طفيفة.وكان حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف، قد أعلن اليوم السبت، أن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة في مياه خليج سيفاستوبول.وأضاف أنه تم إغلاق طريق سيفاستوبول مؤقتًا، ولا تستطيع العبارات والقوارب المرور عبر الخليج.
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الدفاع الروسية تعلن مشاركة ممثلين عن البحرية البريطانية في التخطيط للهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"

10:55 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 29.10.2022)
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2".
وجاء في بيان الوزارة: "إن الممثلين الموجودين في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، الذين خططوا لعملية تفجير "نورد ستريم"، هن نفسهم الذين قادوا الهجوم الذي استهدف سيفاستوبول ودربوا العسكريين في المركز 73 الخاص بالعمليات البحرية".
وأضاف البيان أن كييف هاجمت سفن أسطول البحر الأسود الموجود في سيفاستوبول بـ16 طائرة من دون طيار، وتم تدميرها جميعا.
وأشار البيان إلى تعرض كاسحة الألغام البحرية "إيفان غولوبيتس" لأضرار طفيفة.
وكان حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف، قد أعلن اليوم السبت، أن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة في مياه خليج سيفاستوبول.
وأضاف أنه تم إغلاق طريق سيفاستوبول مؤقتًا، ولا تستطيع العبارات والقوارب المرور عبر الخليج.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
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