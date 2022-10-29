https://sputnikarabic.ae/20221029/الدفاع-الروسية-تعلن-مشاركة-ممثلين-عن-البحرية-البريطانية-في-التخطيط-للهجوم-الإرهابي-على-نورد-ستريم-1069598993.html
الدفاع الروسية تعلن مشاركة ممثلين عن البحرية البريطانية في التخطيط للهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"
الدفاع الروسية تعلن مشاركة ممثلين عن البحرية البريطانية في التخطيط للهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T10:55+0000
2022-10-29T10:55+0000
2022-10-29T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "إن الممثلين الموجودين في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، الذين خططوا لعملية تفجير "نورد ستريم"، هن نفسهم الذين قادوا الهجوم الذي استهدف سيفاستوبول ودربوا العسكريين في المركز 73 الخاص بالعمليات البحرية".وأشار البيان إلى تعرض كاسحة الألغام البحرية "إيفان غولوبيتس" لأضرار طفيفة.وكان حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف، قد أعلن اليوم السبت، أن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة في مياه خليج سيفاستوبول.وأضاف أنه تم إغلاق طريق سيفاستوبول مؤقتًا، ولا تستطيع العبارات والقوارب المرور عبر الخليج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن مشاركة ممثلين عن البحرية البريطانية في التخطيط للهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"
10:55 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 11:12 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط وضمان تنفيذ الهجوم الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر/أيلول، الذي استهدف خطي "نورد ستريم 1 و2".
وجاء في بيان الوزارة: "إن الممثلين الموجودين في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، الذين خططوا لعملية تفجير "نورد ستريم"، هن نفسهم الذين قادوا الهجوم الذي استهدف سيفاستوبول ودربوا العسكريين في المركز 73 الخاص بالعمليات البحرية".
وأضاف البيان أن كييف هاجمت سفن أسطول البحر الأسود الموجود في سيفاستوبول بـ16 طائرة من دون طيار، وتم تدميرها جميعا.
وأشار البيان إلى تعرض كاسحة الألغام البحرية "إيفان غولوبيتس" لأضرار طفيفة.
وكان حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجاييف، قد أعلن
اليوم السبت، أن سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة في مياه خليج سيفاستوبول.
وأضاف أنه تم إغلاق طريق سيفاستوبول مؤقتًا، ولا تستطيع العبارات والقوارب المرور عبر الخليج.