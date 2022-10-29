https://sputnikarabic.ae/20221029/السوداني-يدعو-لتعزيز-العلاقات-بين-العراق-والسعودية-1069608403.html
السوداني يدعو لتعزيز العلاقات بين العراق والسعودية
السوداني يدعو لتعزيز العلاقات بين العراق والسعودية
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والسعودية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T16:44+0000
2022-10-29T16:44+0000
2022-10-29T16:44+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الحكومة السوداني، استقبل السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.وخلال اللقاء، نقل السفير برقية خطّية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز تتضمن تهنئة للسوداني بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في مجلس النواب.وذكر البيان أنه خلال اللقاء أكد السوداني على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.ودعا إلى تطوير العلاقات بين الجانبين على مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
https://sputnikarabic.ae/20221028/العاهل-السعودي-وولي-عهده-يهنئان-رئيس-الوزراء-العراقي-بمناسبة-نيل-حكومته-الثقة-1069559042.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم
السوداني يدعو لتعزيز العلاقات بين العراق والسعودية
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والسعودية.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن رئيس الحكومة السوداني، استقبل السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.
وخلال اللقاء، نقل السفير برقية خطّية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز تتضمن تهنئة للسوداني بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة
في مجلس النواب.
وذكر البيان أنه خلال اللقاء أكد السوداني على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
ودعا إلى تطوير العلاقات بين الجانبين على مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.