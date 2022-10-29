https://sputnikarabic.ae/20221029/روسيا-تبلغ-غوتيريش-رسميا-بتعليق-مشاركتها-في-صفقة-الحبوب-1069610944.html
روسيا تبلغ غوتيريش رسميا بتعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب"
روسيا تبلغ غوتيريش رسميا بتعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب"
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T17:37+0000
2022-10-29T17:37+0000
2022-10-29T17:37+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في خطاب موجه لغوتيريش اطلعت عليه "سبوتنيك": "على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، فإن روسيا لا يمكنها ضمان أمن السفن المدنية التي تبحر في إطار المبادرة المذكورة أعلاه، وعليه فإن الجانب الروسي يعلّق العمل بالمبادرة اعتبارا من اليوم إلى أجل غير مسمى".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود.وذكر بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت اليوم السبت: "في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت القوات الأوكرانية عبر غطاء الممر الإنساني الذي تم إنشاؤه لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ضربات جوية وبحرية مكثفة باستخدام طائرات من دون طيار على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود الروسي في القاعدة العسكرية البحرية في سيفاستوبول".
https://sputnikarabic.ae/20221029/مجلس-الأمن-يجتمع-خلال-أيام-لمناقشة-الهجوم-الأوكراني-على-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-1069607754.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تبلغ غوتيريش رسميا بتعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب"
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أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في خطاب موجه لغوتيريش اطلعت عليه "سبوتنيك": "على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، فإن روسيا لا يمكنها ضمان أمن السفن المدنية التي تبحر في إطار المبادرة المذكورة أعلاه، وعليه فإن الجانب الروسي يعلّق العمل بالمبادرة اعتبارا من اليوم إلى أجل غير مسمى".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود.
وذكر بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت
اليوم السبت: "في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت القوات الأوكرانية عبر غطاء الممر الإنساني الذي تم إنشاؤه لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ضربات جوية وبحرية مكثفة باستخدام طائرات من دون طيار على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود الروسي في القاعدة العسكرية البحرية في سيفاستوبول".