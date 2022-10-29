عربي
روسيا تجمد مشاركتها في "صفقة الحبوب" بعد هجوم أوكرانيا على سيفاستوبول "بمشاركة بريطانية"
https://sputnikarabic.ae/20221029/روسيا-تبلغ-غوتيريش-رسميا-بتعليق-مشاركتها-في-صفقة-الحبوب-1069610944.html
روسيا تبلغ غوتيريش رسميا بتعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب"
روسيا تبلغ غوتيريش رسميا بتعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب"
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T17:37+0000
2022-10-29T17:37+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_22bbc0589a17dc5c4d71d2a1594dfda0.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في خطاب موجه لغوتيريش اطلعت عليه "سبوتنيك": "على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، فإن روسيا لا يمكنها ضمان أمن السفن المدنية التي تبحر في إطار المبادرة المذكورة أعلاه، وعليه فإن الجانب الروسي يعلّق العمل بالمبادرة اعتبارا من اليوم إلى أجل غير مسمى".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود.وذكر بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت اليوم السبت: "في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت القوات الأوكرانية عبر غطاء الممر الإنساني الذي تم إنشاؤه لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ضربات جوية وبحرية مكثفة باستخدام طائرات من دون طيار على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود الروسي في القاعدة العسكرية البحرية في سيفاستوبول".
https://sputnikarabic.ae/20221029/مجلس-الأمن-يجتمع-خلال-أيام-لمناقشة-الهجوم-الأوكراني-على-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-1069607754.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_3bfbf11dd8892855e3d7e48db89a6731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

روسيا تبلغ غوتيريش رسميا بتعليق مشاركتها في "صفقة الحبوب"

17:37 GMT 29.10.2022
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في خطاب موجه لغوتيريش اطلعت عليه "سبوتنيك": "على خلفية هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، فإن روسيا لا يمكنها ضمان أمن السفن المدنية التي تبحر في إطار المبادرة المذكورة أعلاه، وعليه فإن الجانب الروسي يعلّق العمل بالمبادرة اعتبارا من اليوم إلى أجل غير مسمى".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "صفقة الحبوب" تم تعليقها من الجانب الروسي إلى أجل غير مسمى بسبب الهجوم الأوكراني الإرهابي على السفن المدنية المشاركة في عمليات النقل وحاميتها من أسطول البحر الأسود.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
مجلس الأمن يجتمع خلال أيام لمناقشة الهجوم الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي
16:31 GMT
وذكر بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت اليوم السبت: "في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت القوات الأوكرانية عبر غطاء الممر الإنساني الذي تم إنشاؤه لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، ضربات جوية وبحرية مكثفة باستخدام طائرات من دون طيار على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود الروسي في القاعدة العسكرية البحرية في سيفاستوبول".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала