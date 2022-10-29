https://sputnikarabic.ae/20221029/مجلس-الأمن-يجتمع-خلال-أيام-لمناقشة-الهجوم-الأوكراني-على-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-1069607754.html
مجلس الأمن يجتمع خلال أيام لمناقشة الهجوم الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي
مجلس الأمن يجتمع خلال أيام لمناقشة الهجوم الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي
يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خلال أيام لمناقشة الهجوم الإرهابي الأوكراني على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي كانت تشارك في حماية ممرات... 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T16:31+0000
2022-10-29T16:31+0000
2022-10-29T16:31+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك": "الأمر يستحق أن نتوقع عقد جلسة لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من قبل كييف في سيفاستوبول".وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".وأردف البيان: "مع الأخذ بالاعتبار أنه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، فإن الجانب الروسي يعلّق مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20221029/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-تعليق-صفقة-الحبوب-إلى-أجل-غير-مسمى-1069605988.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
مجلس الأمن يجتمع خلال أيام لمناقشة الهجوم الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي
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يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خلال أيام لمناقشة الهجوم الإرهابي الأوكراني على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي كانت تشارك في حماية ممرات سفن الحبوب، وتعليق روسيا مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي.
وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك": "الأمر يستحق أن نتوقع عقد جلسة لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجانب الروسي يعلق مشاركته في "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابي من قبل كييف في سيفاستوبول".
وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".
وأردف البيان
: "مع الأخذ بالاعتبار أنه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، قام نظام كييف وبمشاركة خبراء بريطانيين في عمل إرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة في ضمان أمن "ممر الحبوب"، فإن الجانب الروسي يعلّق مشاركته في تنفيذ اتفاقيات تصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".