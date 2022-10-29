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https://sputnikarabic.ae/20221029/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-السعودية-من-زرع-بذور-الفتنة-1069598415.html
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من "زرع بذور الفتنة"
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من "زرع بذور الفتنة"
هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السعودية بنزع الأمن منها، في حال إذا لم تتوقف هي ووسائل إعلامها عن "زرع بذور الفتنة في إيران"، على حد تعبيره. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T10:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح سلامي، في كلمة بخصوص مراسم تشييع ضحايا هجوم شيراز: "أقول لآل سعود ووسائل إعلامهم بأن يكونوا حذرين من زرع بذور الفتنة لأننا سننزع الأمن منهم".وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية.وأوضح التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها.جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس الماضي، في هجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد، وذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، ونجم عنه مقتل وإصابة العشرات.
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العالم العربي, إيران, السعودية
العالم العربي, إيران, السعودية

قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية من "زرع بذور الفتنة"

10:25 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / -القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، يكشفون عن قاعدة عسكرية تحت الأرض
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري، يكشفون عن قاعدة عسكرية تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / -
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هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السعودية بنزع الأمن منها، في حال إذا لم تتوقف هي ووسائل إعلامها عن "زرع بذور الفتنة في إيران"، على حد تعبيره.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح سلامي، في كلمة بخصوص مراسم تشييع ضحايا هجوم شيراز: "أقول لآل سعود ووسائل إعلامهم بأن يكونوا حذرين من زرع بذور الفتنة لأننا سننزع الأمن منهم".

وتابع سلامي: "المؤامرة التي تدور على أرضنا في الليل والنهار اليوم، هي نتاج التعاقد بين سياسات أمريكا وبريطانيا والسعودية والكيان الصهيوني"، مضيفا: "تواجهون الآن كل أساليب العقوبات الأمريكية وإجرام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والتآمر السعودي".

وفي وقت سابق، تمكنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، من إحباط محاولة تفجير في منطقة معالي آباد في مدينة شيراز الإيرانية.
وأوضح التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري تمكن من تفكيك قنبلة كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها.
جاء ذلك في أعقاب مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، مساء الخميس الماضي، في هجوم مسلح في مدينة آمل في محافظة مازندران شمالي البلاد، وذلك بعد يوم من هجوم إرهابي استهدف مزارا دينيا في شيراز جنوبي إيران، ونجم عنه مقتل وإصابة العشرات.
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